„Dschungelcamp“-Star Edith Stehfest hielt es nicht mehr aus – „Es ist so strange“

Seit dem 3. Januar ist es endlich offiziell, wer am diesjährigen RTL-Realityformat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen wird.

Zu den zwölf motivierten Kandidaten zählt auch Edith Stehfest (30), die Ehefrau des ehemaligen GZSZ-Schauspielers Eric Stehfest (35). Dabei hat sie eine Besonderheit, die sie nur mit einer geringen Anzahl der Kandidaten teilt.

„Dschungelcamp“: Edith Stehfest auf den Spuren ihres Mannes

Am 24. Januar 2025 wird sie durch den Einzug in den australischen Dschungel in die Fußstapfen ihres Mannes treten. So ist Eric durch die Teilnahme an zwei vorherigen Dschungelcamp-Ausgaben ein routinierter und extrem erprobter Kandidat.

+++ Dschungelcamp-Teilnehmerin Nina Bott: Die Nachricht kam zwei Tage nach ihrem Geburtstag +++

In ihrer Instagram-Story sprach die Leipzigerin nun erstmalig über ihre bevorstehende Herausforderung in Australien.

Eigentlich stand für Edith immer fest, dass sie sich nicht dieser TV-Challenge stellen werde. Doch dann kam es zu einem raschen Umdenken. Die Gründe dafür beschreibt sie in ihrer Instagram-Story folgedermaßen: „Als Eric in der Legenden-Staffel war, hatte ich keine Ausrede mehr. Da dachte ich: ,Jetzt bist du dran.‘“

„Dschungelcamp“-Star Edith Stehfest hatte keine andere Wahl mehr

Im Vorfeld habe sie auf wiederkehrende Fragen von Eric immer wieder mit einem klaren Nein reagiert. Damals standen für sie die Kinder sehr stark im Mittelpunkt, da sie noch sehr klein waren.

+++ Yasin Mohamed erlebt Pleite – RTL ersetzt den Reality-Star durch IHN +++

Aktuell strotzt der Reality-Star aber nur so vor Motivation und Begeisterung und will diese Herausforderung annehmen. Ein Detail in der vergangenen Zeit war aber sehr schwer für sie. So gesteht die 30-Jährige: „Es ist so strange. Ich habe es euch die ganze Zeit nicht erzählen können. Deswegen habe ich wenig in die Kamera sprechen können.“ Darüber hinaus habe Edith Termine verheimlichen müssen. Und fügt hinzu, dass sie Angst gehabt habe, sich durch vereinzelte Äußerungen zu verraten.

Damit ist jetzt ja glücklicherweise Schluss. Schlussendlich bleibt es spannend abzuwarten, wie sich Edith im Dschungelcamp schlagen wird. Einen Vorteil hat sie definitiv: Die perfekte mentale und körperliche Vorbereitung auf diesen einzigartigen Kraftakt. Wird ihr dies ein Vorteil sein – den Reality-Star wohlmöglich zur Krone tragen? Ab dem 24. Januar 2025 bei RTL können sich die Fans ein Bild von ihrer Performance machen.