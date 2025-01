Dschungelcamp-Legende deutlich: „Edith tickt nicht wie andere“

Im australischen Busch fliegen die Fetzen! Dabei bekommt Drama-Queen Sam Dylan (39) ernsthafte Konkurrenz. Ausgerechnet die sonst so insichgekehrte Kandidatin Edith Stehfest (34) wird beim Essen zur Kratzbürste. Der Grund? Ein hitziger Streit um Rippchen.

Edith hält sich für die ultimative Expertin in Sachen Fleisch und mischt sich ungefragt ein, als Alessia Herren (23) und Yeliz Koc (29) am Donnerstagabend (30. Januar) Rippchen zubereiten. Als Alessia überlegt, die zehn Rippchen zu halbieren, platzt Edith der Kragen: „Nein! Auf gar keinen Fall schneiden!“

Dschungelcamp: Emotionen kochen über

Nina Bott (47) hat genug von Ediths Belehrungen: „Du tust immer so, als hätten alle anderen null Ahnung. Du kennst uns alle überhaupt nicht.“ Doch Edith bleibt stur und unterbricht die anderen ständig. Ihre Erklärung im Dschungeltelefon: „Ich kenne mich gut aus mit der Zubereitung von Fleisch, weil ich aus einer großen Familie komme und sowohl meine Omas als auch meine Mama wahnsinnig gute Köchinnen sind.“ Doch warum kochen ihre Emotionen so hoch?

+++ Auch spannend: Erschreckende Bekenntnisse im Dschungelcamp: „In beiden Fällen eine Straftat“ +++

Unter Tränen erklärt sie: „Mein Kopf kann nicht leveln! Ich höre immer alles permanent gleichzeitig.“ Im Dschungeltelefon ergänzt sie, dass dies vielen Mädchen mit Autismus oder ADHS so gehe. Sie fühle sich oft überfordert und schäme sich dafür. Ediths Mann Eric Stehfest meldet sich gegenüber RTL zu Wort: „Edith hat halt die ganze Zeit mit einer Sensibilität zu tun. Sie muss alles mit anhören, sie kann nichts ausblenden und ist dann einfach so reizüberflutet. Edith tickt nicht wie andere Menschen.“

Er kritisiert, dass im Camp kaum jemand auf Edith eingehe und ihr Raum gebe. Ob am Freitagabend (31. Januar) der Streit erneut eskaliert? Immerhin konnten sie und Sam insgesamt 10 Sterne in der Dschungelprüfung erspielen – das reichlich erspielte Essen dürfte die Gemüter an der Kochstelle erneut erhitzen.

RTL zeigt das Dschungelcamp täglich ab 20.15 Uhr. Das große Finale findet am Sonntagabend (9. Februar) statt.