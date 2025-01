Erschreckende Bekenntnisse im Dschungelcamp: „In beiden Fällen eine Straftat“

Was wurden im Dschungelcamp nicht schon für Geschichten ausgepackt? Von Scheidungsdramen über emotionale Kindheitserinnerungen bis hin zu peinlichen Fehltritten: Die prominenten Teilnehmer plaudern im australischen Busch gerne mal aus dem Nähkästchen.

Am Donnerstagabend (30. Januar) geht es im Dschungelcamp (mal wieder) um das Thema Sex. Die kleine Runde spricht darüber, wann sie ihr erstes Mal hatten. Die Geschichten die Timur Ülker und Pierre Sanoussi-Bliss auspacken, lassen einem allerdings das Blut in den Adern gefrieren.

Schockierende Sex-Geschichten im Dschungelcamp

Während die meisten Camper eine mehr oder wenige schöne Erinnerung an ihr erstes Mal haben, ist dieses Thema für Timur Ülker und Pierre Sanoussi-Bliss eher schwieriger. Der GZSZ-Darsteller erzählt: „Mein erstes Mal hatte ich mit einer Lehrerin. (…) Ich war so 14, 15. (…) Das war in der Türkei. Dann fing sie an, mich anzufassen.“

Und auch Pierre Sanoussi-Bliss erlebte sein erstes Mal im Alter von gerade einmal 13 Jahren – und das mit einer durchaus älteren Person. Der Freund der Familie sei Mitte 30 gewesen, erzählt der Schauspieler. „Ich wollte das aber“, stellt er kurz darauf klar. Trotzdem sorgt diese Geschichte für Entsetzen – sowohl bei den anderen Campern als auch bei Sonja und Jan.

Dschungelcamp-Moderatoren werden deutlich

Nachdem der Beitrag zu Ende ist, melden sich die Moderatoren aus dem Baumhaus zurück. Doch statt einer spitzen Bemerkung oder einem Witz schlagen Sonja Zietlow und Jan Köppen einen ernsteren Ton an. „Es ist gut, dass sie sich nicht missbraucht gefühlt haben. Es bleibt aber in beiden Fällen eine Straftat“, der Moderator.

RTL zeigt das Dschungelcamp täglich ab 20.15 Uhr. Das große Finale findet am Sonntagabend (9. Februar 2025) statt. Alle Folgen sowie „Die Stunde danach“ sind im Anschluss nach der Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.

Zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen berichten wir normalerweise nicht über Taten von sexualisierter Gewalt, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn du oder ein Mensch in deinem Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt wurde, erhältst du bei der Notruf-Hotline der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ( 0800 – 22 55 530) sowie beim Hilfe-Telefon des Bundesamts für Familie (116 016) Hilfe. Bei den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich um einen Arbeitsstab der Bundesregierung.