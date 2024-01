Dschungelcamp: Diese Szene gab es für die Zuschauer nicht zu sehen – Kandidaten auf 180

14 Tage auf engstem Raum mit teils fremden Personen ausharren: Im Dschungelcamp stoßen die Teilnehmer an ihre Grenzen. Klar, kann es da auch mal zu ordentlich Zoff kommen. Eine Auseinandersetzung bekamen die RTL-Zuschauer im TV allerdings nicht zu sehen. Was war da bloß los?

Im Dschungelcamp müssen die oft an Luxus gewöhnten mehr oder weniger prominenten Kandidaten Abstriche machen. Smartphone, leckeres Essen oder ein gemütliches Bett? Fehlanzeige! Und letzterer Punkt sorgte jetzt für ordentlich Streit im Camp. Der Bettenstreit wurde im TV allerdings nicht gezeigt.

Dschungelcamp: David Odonkor hat eine schlaflose Nacht

RTL berichtet erst im Nachgang von der Zoff-Situation. Auch in dieser Staffel sind die Kandidaten unzufrieden mit der Verteilung der Betten – allen voran Ex-Fußballnationalspieler David Odonkor (39) und Unternehmerin Sarah Kern (55)!

Für den ehemaligen BVB-Kicker endet die erste Nacht in der Hängematte schlaflos. Er und Sarah haben eine klare Forderung: Sie wollen mit Kim Virgina Hartung (28) den Platz tauschen. Doch darauf hat das Reality-TV-Sternchen so gar keinen Bock. „Du bist keine Ich-AG hier, ne?“, äußert David seinen Unmut in Richtung Kim.

Weitere Dschungelcamp-Kandidatin mischt sich in Betten-Zoff ein

Und auch Sarah ist damit nicht einverstanden: „Finde ich jetzt uncool.“ Ex-„Bachelor“-Kandidatin Leyla Lahour mischt sich ebenfalls in die Auseinandersetzung ein: „Ich glaube, man darf hier jetzt echt nicht nur an sich denken, nur weil du jetzt ein gemütliches Bett hast.“ Man darf gespannt sein, wann der nächste Camp-Streit folgt…