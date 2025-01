„Dschungelcamp“-Star Ross Antony ging drastischen Schritt – „Fühle mich sehr wohl damit“

Der ehemalige Dschungelcamp-Sieger Ross Anthony ist neben seiner gefühlvollen Stimme auch für seine charmante und positive Art bekannt. Nun überrascht der Brite seine Fans aber mit ganz neuen Facetten von sich.

Am Rande des ARD-Großevents „Schlagerchampions“ ist er kaum wiederzuerkennen. So präsentiert sich Ross Antony in einem total veränderten Look. Wieso hat er sich für diese krasse Veränderung entschieden? Dies verriet er in einem Interview der Bild.

Dschungelcamp-Star Ross Antony kaum wiederzuerkennen

An der Seite von Moderator Florian Silbereisen bei der Unterhaltungsshow „Schlagerchampions“ zieht Ross Antonys neue Figur und ausgefallener Look gleich die Blicke der TV-Zuschauer auf sich. Man sieht ihm an, dass er Gewicht verloren hat. Darüber hinaus stechen seine dunkel gefärbten Haare und sein komplett schwarzes Outfit ins Auge.

+++ Dschungelcamp: Kandidatin packt vor Einzug aus – zwischen IHNEN wird es knallen +++

Sage und schreibe 27 Kilogramm hat die bekannte TV-Persönlichkeit mit eisernem Willen und Disziplin verloren. Zu diesem Schritt entmutigt habe ihn seine Mutter, die ihm dringend zu einer Gewichtsreduktion riet.

„Ich wiege jetzt 83 Kilogramm bei 1,77 Meter Größe und fühle mich sehr wohl damit. Davor brachte ich 110 Kilo auf die Waage. Das kam durch die Corona-Zeit, in der ich oft aus Langeweile zu viel gegessen habe – vor allem Süßigkeiten“, beschreibt er seinen Abnehmprozess.

So lautet Ross Anthony´s Formel für seinen Abnehmerfolg

Doch wie hielt er die Disziplin in diesem langen Zeitraum aufrecht? Ganz einfach – durch gemeinsame Stärke und Liebe. Denn: Sein Ehemann Paul Reeves (50) begleitete ihn nicht nur auf dieser Reise, sondern verlor selbst auch 27 Kilogramm!

Überraschenderweise mussten die beiden für ihren starken Gewichtsverlust keine strikten Diätpläne einhalten. Ihr Erfolgsrezept für diesen Abnehmerfolg seien zwei Mahlzeiten, jeweils morgens und abends, sowie der komplett Verzicht auf Süßigkeiten. Auf dem Speiseplan stehen oftmals von Paul selbst zubereitete Fisch- und Gemüsegerichte. Bei gemeinsamen Restaurantbesuchen teile sich das Ehepaar nur noch ein Gericht.

Hier haben wir weitere Nachrichten für dich zusammengestellt:

Zudem sei Sport elementar wichtig für ihre Transformationen gewesen. So erzählt Ross: „Wir spielen viel Tennis und Golf, gehen auch gerne reiten und schwimmen. Das ist unser Sportprogramm. Ins Fitnessstudio gehen wir nicht, aber wir bewegen uns ja genug.“ Durch seinen Abnehmerfolg inspiriert der Brite eine Vielzahl von Menschen und spendet ihnen Kraft und Mut.