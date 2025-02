Dschungelcamp: Pierre Sanoussi-Bliss teilt extreme Verwandlung

Kaum ist das Dschungelcamp vorbei, sorgt Pierre Sanoussi-Bliss (62) jetzt erneut für Aufsehen. Dieses Mal auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Hier teilt der Dschungelcamp-Kandidat einen Schnappschuss von sich – und haut seine Fans damit vom Hocker.

Dschungelcamp: Pierre teilt Verwandlung

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss kam im Dschungelcamp bis ins Finale. Den ersten Platz erreichte er zwar nicht, dennoch dürfte er mit seiner Leistung mehr als zufrieden sein. Auf Instagram sorgt Pierre jetzt für den nächsten Hingucker. Denn der Post steht ganz unter dem Motto Glitzer, Glamour und Eleganz.

Auf Instagram postete Pierre ein Foto von sich in einem atemberaubenden Dragqueen-Look. Mit elegantem Glitzer-Kleid, knalligem Make-Up und voluminöser Perücke haut er seine Fans vom Hocker. Kommentare wie „Wow“ und „Starkes Drag“ tummeln sich. Andere schreiben „Mega Verwandlung – Hut ab!“ und „Ich liebe es!“

Doch bevor jetzt Gerüchte die Runde machen: Nein, Pierre wechselt nicht dauerhaft ins Drag-Metier. Der spektakuläre Look gehört zu seiner Rolle in der neuen TV-Produktion „Boom Boom Bruno“, für die der Dschungelcamp-Star aktuell vor der Kamera steht. Das erklärt er in der Beschreibung seinen Posts. In dem neuen Sky-Projekt, bei dem auch Ben Becker mitspielt, schlüpft Pierre in eine Rolle, die Mut, Wandelbarkeit und eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein erfordert – doch all das hat der 62-Jährige mehr als genug!