Nach Funkstille: „Dschungelcamp“-Star Lilly Becker meldet sich zurück – Fans dürfen es jetzt wissen

Na, was war denn hier los? Vor Fans blieb es nicht verborgen: „Dschungelcamp“-Sternchen Lilly Becker war die letzten Wochen nach ihrem Sieg in der RTL-Show in den sozialen Medien komplett untergetaucht.

Doch jetzt steht die Zeit auf Veränderung. Becker meldet sich auf ihrem Instagram-Kanal frisch und munter zurück – und die „Dschungelcamp“-Königin lässt dabei mysteriös verlauten: Sie hat große Zukunfts-Pläne!

„Dschungelcamp“-Star mit Comeback

„Die letzten Wochen waren ein echtes Auf und Ab – voller Herausforderungen, aber auch voller Wachstum. Ich habe mir bewusst eine Pause gegönnt, um meine Gedanken zu sortieren und meine Energie wieder aufzuladen“, gibt Becker auf ihrem Instagram-Kanal bekannt.

Klar ist: Das „Dschungelcamp“-Sternchen hat in den letzten Wochen Kraft geschöpft. In der Social-Media-Pause fokussierte sie sich auf die wichtigen Dinge: Neben den alltäglichen Aufgaben des Mutter-Daseins stand vor allem ihre mentale Gesundheit im Fokus. Doch jetzt ist Becker zurück – und hat große Pläne!

„Dschungelcamp“: Lilly Becker will durchstarten

Becker verkündet, sie habe „ganz große Pläne“. Ihr erstes Ziel: Sie fängt wieder mit ihrem Social-Media-Content an – doch das soll nur der Anfang sein. Besonders am Herzen liegt ihr, dass es „guter Content“ sein soll – dafür übe sie weiterhin Deutsch. Sie gibt zu: „Für das Video habe ich, glaube ich, zehn Versuche gebraucht!“ Jeder fängt eben mal klein an.

Doch es ist kein Wunder, dass Becker sprachlich mal durcheinander kommt – im Alltag spricht sie Deutsch, Englisch und Holländisch. Sie selbst sagt selbst, dass „ist ab und zu verwirrend“. Doch was sagen ihre Fans zu ihrem Comeback?

„Lass dich nicht unter Druck setzen! Social Media sollte nicht deinen Lebensablauf steuern!“, motiviert ein Fan sie. Oder: „Zeit nur für sich zu nehmen, ist das Beste, was es gibt“. Die Fans haben die Abwesenheit des „Dschungelcamp“-Sternchens also schon mal nicht krumm genommen.

Jetzt können sie jedenfalls gespannt sein, was in der Zukunft noch alles rund um Lilly Becker passieren wird!