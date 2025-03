„Dschungelcamp“-Star Lily Becker wagt Neuanfang – doch Söhnchen Amadeus hat eine Frage

Es hat lange gedauert, bis sie den Titel „die Ex-Frau von…“ ablegen konnte. Mittlerweile hat sich Lilly Becker ihre eigene Karriere aufgebaut und wird nicht nur im Zusammenhang mit ihrem Ex-Partner Boris Becker genannt. In diesem Jahr gewann sie das „Dschungelcamp“ und setzte ihrer Karriere damit das Sahnehäubchen auf.

Nur wenige Wochen nach ihrem Sieg der RTL-Show möchte die 48-Jährige nun einen Neuanfang wagen. Das neue Kapitel treibt sie und ihren Sohn Amadeus in ein anderes Land. Doch ihr Nachwuchs muss sich vor dem großen Umzug einer Sache sicher sein.

„Dschungelcamp“-Gewinnerin hat große Pläne

Lilly Becker stattet dem „Kölner Treff“ einen Besuch ab und erzählt von ihren großen Umzugsplänen. Demnächst möchte der „Dschungelcamp“-Star von Großbritannien nach Deutschland umziehen. Das ehemalige Model wird einen Neuanfang wagen und ihren Lebensmittelpunkt verlagern. Auch ihr Söhnchen Amadeus freut sich auf den Umzug und lernt sogar schon eifrig Deutsch.

Doch der 14-Jährige hat eine Sorge, die ihn vor dem großen Umzug umtreibt. Denn der Teenager fragte seine Mutter zuletzt: „Sind die deutschen Mädels hübsch? (…) Das sind Jungs, Teenager. Er freut sich!“ Hübsche Mädchen wird der Promi-Nachwuchs hierzulande sicherlich genug vorfinden. Abgesehen von diesem Einwand scheint Amadeus ebenso bereit für einen Neuanfang zu sein.

Auch über ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ plaudert Lilly Becker im „Kölner Treff“. Ihre Zeit im australischen Busch behält die Fernsehpersönlichkeit in guter Erinnerung, die 48-Jährige reflektiert: „Jetzt haben die Leute dich auch mal komplett anders kennenlernen können.“ Auch Amadeus sieht seine Mutter nun in einem neuen Licht. Vor ihrer Teilnahme hat er sie als „alte Helikopter-Mama“ bezeichnet, nach dem Fernsehabenteuer findet er sie „wieder cool“.

Für Lilly Becker wird das „Dschungelcamp“ sicherlich nicht das letzte Fernsehabenteuer gewesen sein. Mit ihrem Umzug nach Deutschland eröffnen sich dem Reality-TV-Star garantiert neue Möglichkeiten.