Ex-„Dschungelcamp“-Star schockiert – „Um Himmels Willen“

Sie war einer der größten Favoriten der „Dschungelcamp“-Staffel 2024: Leyla Lahouar. Für die Reality-TV-Darstellerin reichte es zwar nur für den zweiten Platz, doch sie gewann neben den Herzen der Zuschauer vor allem das ihres Partners Mike Heiter.

Ganz nach dem Motto Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Bis heute verfolgen viele „Dschungelcamp“-Fans die beiden in den sozialen Netzwerken. Doch neulich veröffentlicht Leyla Lahouar ein eher ungewöhnliches Video von sich.

Ehemaliger „Dschungelcamp“-Star fassunglos

Die 28-Jährige ist auf ihrem Instagram-Account für jeden Spaß zu haben. Neben zahlreichen Kochvideos und sogenannten „Taste-Tests“ veröffentlicht sie auch hin und wieder Clips mit ihrem Freund Mike Heiter. Doch wie es scheint, geht Leyla Lahouar nun auch unter die Beauty-Influencer.

In einem ihrer jüngsten Videos probiert die Zweitplatzierte des „Dschungelcamps“ 2024 einen aktuellen Beauty-Trend aus. Dabei sprühen sich Frauen ein weißes Spray ins Gesicht, welches die feinen Haare zum Vorschein bringt. So kann man diese mit einem feinen Rasierer wegmachen und bekommt ein ebenmäßiges Hautbild. Was bei der 28-Jährigen allerdings sichtbar wird, macht sie fassungslos.

„Um Himmels Willen“

Nachdem sie nun das Spray aufgetragen hat, fällt der RTL-Star aus allen Wolken. Erschrocken und mit offenem Mund betrachtet sie sich im Spiegel. Dazu schreibt die 28-Jährige: „Um Himmels Willen, was habe ich da wieder nur veranstaltet?“ Kurzerhand nimmt sie sich dann einen Rasierer in die Hand und beginnt die feinen Haare zu beseitigen. Ihre Fans reagieren deutlich auf diese Bilder.

Viele Follower hinterfragen diesen Trend in den Kommentaren. „Das ist ja krass. Aber wachsen die Haare dann nicht noch mehr und auch dunkler?“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Die Haare werden stoppelig, wie ein Männerbart. Ich bin seit 20 Jahren Kosmetikerin und kenne mich aus. Nicht rasieren!“