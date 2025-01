„Dschungelcamp“: Elton bewirbt sich direkt – aber es gibt einen Haken

Endlich ist es so weit! Die heiß erwarteten Kandidaten für das diesjährige „Dschungelcamp“ stehen fest. Mit dabei: Reality-Star Maurice Dziwak, TV-Gesicht Yeliz Koc, Edith Stehfest und Model Lilly Becker. Doch bevor sich die Stars durch den australischen Dschungel kämpfen, müssen sie erst eine andere Herausforderung meistern – und die hat es in sich!

In Eltons Show „Eltons 12“ treten ausgewählte Promis aus aktuellen und vergangenen „Dschungelcamp“-Staffeln gegeneinander an. Zwölf Kandidaten, ein Duell-Modus und jede Menge skurrile Challenges sorgen für beste Unterhaltung. Am Samstagabend (4. Januar) heißt es: Bühne frei!

Besonders Elton selbst sorgt für Gesprächsstoff – denn er würde glatt selbst in den Dschungel einziehen!

„Dschungelcamp“: Zieht Elton nach?

Am Samstagabend (4. Januar) dürfen sich Kandidaten aus dem „Dschungelcamp“ in der RTL-Sendung „Eltons 12“ beweisen. Auch Showmaster Elton würde zu gerne in die australische Wildnis ziehen. „Ich würde sogar umsonst in den Dschungel gehen“, gesteht der 53-Jährige gegenüber RTL. Und ergänzt: „Was ich damals bei ‚TV total‘ alles im Mund hatte, das war schlimmer als jede Dschungelprüfung!“

+++Kim Virginia: Verdacht bestätigt – „Dschungelcamp“-Star lässt die Bombe platzen+++

Doch der Traum bleibt vorerst unerfüllt, denn seine Familie setzt Elton klare Grenzen. „Da gehst du auf keinen Fall rein!“, zitiert er seine Liebsten. Der Entertainer macht deutlich: Der Wille ist da, die Erlaubnis fehlt jedoch. Und das nicht nur von seinen engsten Verwandten!

„Dschungelcamp“ für Elton: Es gibt einen Haken

Auch das Management von Elton lässt den TV-Star so schnell nicht ins „Dschungelcamp“ einziehen. „Ich darf das nicht zu laut sagen“, gesteht er. „Das Management steht hier neben mir und macht die ganze Zeit so.“ Dabei schlägt er mit der rechten Faust in die Innenfläche seiner linken Hand.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob Elton sich irgendwann doch noch ins „Dschungelcamp“ wagt oder vielmehr die Erlaubnis erhält? Bis dahin bringt er zumindest mit „Eltons 12“ die Fans in Stimmung.