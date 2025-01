Kim Virginia: Verdacht bestätigt – „Dschungelcamp“-Star lässt die Bombe platzen

Kaum machten sie Ihre Liebe öffentlich, kommt neben einem plötzlichen Heiratsantrag auch schon der nächste Knaller um die Ecke. Die quirlige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Kim Virginia (29) und TV-Charmeur Nicola Glumac (28) lassen die Gerüchteküche ordentlich brodeln. Werden die Reality-Stars schon etwa bald Eltern?

Die 29-jährige Influencerin deutet nun tatsächlich an, dass sie schwanger sein könnte. Schon an Silvester fiel neugierigen Fans auf, dass der sonst so flippige Party-Promi auf Alkohol verzichtete. Kein Wunder, dass einige neben der plötzlichen Verlobung sofort zu spekulieren begannen. Ein offizielles Statement des Paares blieb bisher aus – bis jetzt!

„Dschungelcamp“-Star spricht es offen an

Ein Foto in ihrer Instagram-Story gibt Aufschluss: Auf dem Bild posieren das frisch verlobte Paar vor einem Spiegel, und Nikolas‘ Hand liegt auffällig auf Kims Bauch. Die klare Botschaft: „Ich habe an Silvester, wie natürlich einige vermutet haben, keinen Alkohol getrunken, da es tatsächlich sein KÖNNTE, dass ich schwanger bin“, erklärt Kim in ihrer Story. Die Follower dürften aus dem Häuschen sein!

+++ Auch spannend: Anna-Carina Woitschack: Darum geht sie WIRKLICH ins „Dschungelcamp“ +++

Doch noch ist nichts sicher. Kim verspricht, in den nächsten Tagen Klarheit zu schaffen. Für ihre Fans wäre das die Krönung eines ohnehin aufregenden Jahres. Erst im Dezember 2024 wurden Kim und Nikola offiziell ein Paar, nachdem sie sich bei „Promis unter Palmen“ näherkamen. Und als ob das nicht genug wäre, wanderte Nikola kürzlich nach Dubai aus, um mit Kim zusammenzuleben.

Die Ereignisse überschlagen sich förmlich: Gerade erst berichtete Kim, dass sie die „Pille danach“ genommen hat – ein Schritt, der nicht ohne Folgen blieb. Wenige Tage später fiel sie ohnmächtig auf der Straße um. „Mir war schwarz vor Augen“, erzählte sie ihren Followern. „Gerade bin ich sehr schlapp, mir ist oft schlecht und ich brauche super viel Ruhe…“, so Kim weiter. Ob es die Nebenwirkungen der Pille sind oder erste Anzeichen einer Schwangerschaft, bleibt abzuwarten.