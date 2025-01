Anna-Carina Woitschack: Darum geht sie WIRKLICH ins „Dschungelcamp“

Sie ist eine der großen Überraschungen im diesjährigen RTL-„Dschungelcamp“: Neben eher lautstarken Promis wie Alessia Herren, Sam Dylan oder auch Maurice Dwizak wirkt Anna-Carina Woitschack einfach herrlich normal und bodenständig. Doch warum tut sich die erfolgreiche Schlagersängerin die Herausforderung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ an?

Bei Instagram verrät Anna-Carina Woitschack nun, warum sie wirklich in den australischen Dschungel zieht. „Meine Lieben, jetzt ist es offiziell. Die Katze ist aus dem Sack, oder besser gesagt, das Känguru, denn es geht nach Australien! Ich freue mich riesig, euch endlich bestätigen zu können: Ich bin Teil von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025.“, schreibt sie in einem Posting am Freitagmorgen.

Anna-Carina Woitschack zieht ins „Dschungelcamp“

Und weiter: „Es gab viele Spekulationen (und den einen oder anderen Giftpfeil), und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken…“

Das jedoch, so die 32-Jährige, sei nicht ihre Intention gewesen, den Vertrag bei RTL zu unterschreiben. „Ich LIEBE Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei. Als junge, selbstbewusste Frau treffe ich meine Entscheidungen selbst, und diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt, mich selbst herauszufordern und zu wachsen.“

„Ich lasse mir aber auch nicht den Mund verbieten“

Dennoch wolle sie im „Dschungelcamp“ auch nicht still sein. „Ich lasse mir aber auch nicht den Mund verbieten und werde im Dschungel sagen, was ich in dem Moment fühle.

2025 wird ein unglaublich aufregendes Jahr, ich habe so viel geplant und kann es kaum erwarten, alles mit Euch zu teilen. Aber zuerst: Lasst uns zusammen in den Dschungel gehen! Ich zähle auf Eure Unterstützung – lasst uns gemeinsam die Krone für den Schlager holen!“

Dann sind wir ja mal gespannt. Los geht es bereits am 24. Januar 2025 bei RTL und RTL Plus.