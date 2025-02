Dschungelcamp: Aufruhe im Hotel – jetzt muss die Polizei anrücken

Mitten im Dschungelcamp-Getümmel sorgt ein Polizeieinsatz im Hotel der Dschungelcrew für Aufsehen. Dabei löst laut „Bild“-Informationen eine Frau mit einem Messer einen Alarm aus.

Während die Dschungelstars wie Nina Bott, Edith Stehfest und Co. am Lagerfeuer um die Krone kämpfen, residieren ihre Begleitungen und das Produktionsteam gemütlich im Hotel. Doch die Ruhe wurde jäh unterbrochen, als die örtliche Polizei anrücken musste. Was war passiert?

Dschungelcamp: Polizeieinsatz im Hotel

Ein Sprecher des Senders RTL bestätigte den Vorfall in Köln. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Leib und Leben von RTL-Mitarbeitern, Dschungelcamp-Teilnehmern oder deren Begleitpersonen bestanden, betonte dieser. Doch die Details sind erschreckend: Eine Frau soll nach Informationen der „Bild“-Zeitung in einem anderen Hotel Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Danach checkte sie in das Hotel ein, das auch von RTL genutzt wird.

+++ Auch interessant: Sam Dylan wittert Verschwörung: „Irgendwas habe ich unterschrieben“ +++

Kurz nach ihrem Check-in rückte die Polizei an und verhörte die Frau. Wenig später verließ sie das Hotel, ohne weiteren Ärger zu machen. Ein echter Schockmoment für alle Beteiligten. Ebenfalls im Hotel zurück: Jürgen Hingsen. Er musste das Dschungelcamp als Erster verlassen. Der Ex-Sportler hatte am Freitagabend (31. Januar) die wenigsten Stimmen der Zuschauer bekommen.

In einem digitalen Interview, an dem auch diese Redaktion teilnahm, gestand er begeistert, sich enorm auf die Rückkehr in die Zivilisation zu freuen. „Das hat so viel Kraft gekostet, dass ich dann auf einmal fünfzehn Kilo weniger hatte. Aber dann hat der liebe Gott ein Einsehen gehabt, die Zuschauer auch, und jetzt bin ich zum Glück in einem schönen Hotel und kann die Zeit mit meiner Frau genießen“, so Hingsen.