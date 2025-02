Sam Dylan wittert Verschwörung: „Irgendwas habe ich unterschrieben“

Er ist der Dauerbrenner der diesjährigen „Dschungelcamp“-Staffel: Acht Tage in Folge musste Realitystar Sam Dylan bislang in die Dschungelprüfung. Acht Tage voller Überwindungen, Ängste und Qualen. Acht Tage, an denen der Gewinner des „Sommerhaus der Stars“ mit zumeist null Sternen zurück ins Camp kam.

Es scheint, als wüsste Sam Dylan selbst nicht, warum die „Dschungelcamp“-Zuschauerinnen und Zuschauer ausgerechnet für ihn immer wieder in die Tasten hauen, ausgerechnet ihn jedes Mal wieder wählen.

Sam Dylans Prüfungs-Abo im „Dschungelcamp“

Sogar eine Verschwörung gegen seine Person scheint Dylan zu wittern. „Ich habe manchmal das Gefühl, nur meine Telefonnummer ist richtig offen. Die zählt doppelt oder dreifach“, fabuliert Sam Dylan im Camp. Er habe keine Kraft, gibt er in der Folge von Freitag (31. Januar 2025) offen zu.

„Ich habe auf jeden Fall ein Prüfungsabo. Irgendwas habe ich hier abgeschlossen, irgendwas habe ich unterschrieben, was ich nicht weiß“, so der erfahrene TV-Star. Ob das stimmt, wir wagen es zu bezweifeln. Eher dürfte Sams Prüfungs-Abonnement daher rühren, dass er vor allem zu Beginn des diesjährigen „Dschungelcamps“ mit seiner Art aneckte. Sam wirkte arrogant, übertrieb es immer wieder mit Lästereien, wurde von Mit-Camperin Lilly Becker gar als fiese Schlange“ tituliert.

Doch mit der Prüfung am Freitag, bei der Sam zwar wieder keine Sterne holte, dafür aber zumindest nicht den Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ rief, scheint sich das Blatt zu wenden. Der Eifer und die Selbstüberwindung, die Sam an den Tag legte, indem er trotz ausgeprägter Höhenangst einen Turm hinaufkletterte, könnte den Wendepunkt bedeuten.

Dazu kommt, dass fortan nicht mehr die Zuschauer, sondern die Camper selbst bestimmen, wer für sie in die Prüfung geht. Und da dürften sich wohl die Wenigsten für Sam Dylan entscheiden. Es soll schließlich auch mal wieder etwas anderes als Reis und Bohnen ins Camp schweben.