„Dschungelcamp“: Nächste Prüfung sorgt für Aufsehen – DAS gab es noch nicht

In dieser „Dschungelcamp“-Staffel sorgten vor allem die Prüfungen für Furore. Noch nie wurden so viele Prüfungen abgebrochen, noch nie so wenig Sterne erbeutet und nie zuvor wurden während der Prüfung sogar die Regeln geändert.

Zunächst wählten die RTL-Zuschauer die Promis in die Prüfung, in der zweiten Woche durften die Camper selbst entscheiden. Im Halbfinale müssen sich am Samstagabend (8. Februar) alle fünf verbliebenen Stars der Herausforderung stellen und beweisen, dass sie den Einzug ins Finale verdient haben. Dabei kommt es erneut zu einer Premiere …

„Dschungelcamp“-Prüfung für alle

Was wäre ein „Dschungelcamp“-Halbfinale ohne den legendären „Creek der Sterne“? Dieses Jahr müssen sich Alessia, Lilly, Edith, Timur und Pierre den Naturgewalten des australischen Dschungels stellen. Orkanböen, Wasserfluten und gefährliche Flugobjekte – und das alles an einem steilen, rutschigen Hang – gilt es zu widerstehen.

„Wir kriegen das auf jeden Fall hin“, ist sich Timur sicher. Das waren sich viele Camper auch zuvor sicher und kehrten mit gesenkten Kopf und mit leerem Beutel ins „Dschungelcamp“ zurück. Pierre macht den Anfang und läuft mit fünf Sternen im Gepäck auf seine Position. Kurz darauf nimmt Lilly ihm vier Sterne ab – auch sie schafft es trotz der widrigen Bedingungen bis zu ihrem Platz. Es folgen Alessia, Timur und Edith.

Große Staffel-Premiere

Tapfer halten sich alle auf ihren Positionen. Eine große Welle reißt Edith und Alessia weg – doch beide Frauen können sich schnell wieder aufrappeln. Alle kauern auf dem Boden und halten ihren Stern fest im Arm und zählen im Kopf die Sekunden runter. Nur Timur harrt in fester kniender Pose aus, während er unter Dauerbeschuss der Wasserstrahlen steht. Nach zehn Minuten haben sie es geschafft und alle fünf Sterne gewonnen.

„Das war so gut, das war ein super Spiel“, freut sich Lilly. Damit haben die Stars zum ersten Mal in dieser Staffel bei einer Dschungelprüfung alle möglichen Sterne erkämpft: fünf von fünf! Damit haben sie den Zuschauern die Entscheidung wohl noch schwerer gemacht – wer hat die Krone verdient?