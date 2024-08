„Dschungelcamp“: Als Giulia Siegel DAS hört, brechen bei ihr alle Dämme

Für Fans der RTL-Show „Dschungelcamp“ ist das Jahr 2024 ein wahrgewordener Traum. Denn neben der alljährlichen Staffel des Dschungel-Abenteuers zum Jahresanfang, wird in diesen Tagen das Spin-Off „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ausgestrahlt. Die wahren Helden der vergangenen Staffeln müssen ihr Durchhaltevermögen nun im afrikanischen Dschungel erneut unter Beweis stellen.

Mittlerweile ist Tag 11 im nicht ganz so paradiesischen „Dschungelcamp“ und die Nerven liegen zunehmend blank. Als dann die nächste Entscheidung darüber ansteht, wer das Camp verlassen muss, eskaliert die Lage endgültig.

„Dschungelcamp“: Giulia Siegel ist mit den Nerven am Ende

Die Spannungen im „Dschungelcamp“ erreichen an Tag 11 ihren Höhepunkt. Die mehr oder weniger prominenten Teilnehmer versammeln sich am berühmten Lagerfeuer und teilen ihre Entscheidung darüber mit, welchen Mitcamper sie am heutigen Tag nach Hause schicken möchten. Auf Grund von verschiedener Konfliktsituationen fällt die Wahl auf die Fernsehpersönlichkeit Giulia Siegel.

Zunächst scheint die 49-Jährige diese Entscheidung den Umständen entsprechend ruhig anzunehmen. Doch dann verkündet Eric Stehfest: „Du hast die meisten Stimmen erhalten und musst morgen früh das Camp verlassen.“ Die Aussicht darauf, nach dieser harten Entscheidung noch eine Nacht länger im Camp bleiben zu müssen, löst bei Giulia Entsetzen aus.

Die „Dschungelcamp“-Kandidatin fragt schockiert: „Was soll denn der Scheiß jetzt, Alter!?“ Und dann brechen bei Giulia Siegel alle Dämme und die Kandidatin bricht in Tränen aus. Zu sehr fühlt sie sich aus der Gruppe ausgeschlossen, um noch eine weitere Nacht mit ihren Mitcampern zu verbringen. Kandidatin Georgina Fleur nimmt Giulias Hand und führt sie von der Gruppe weg.

Im Dschungeltelefon bekräftigt Giulia dann: „Warum muss ich noch eine ganze Nacht hierbleiben? Ich möchte nach Hause, ich möchte ins Hotel.“ In Tränen aufgelöst macht sich die Teilnehmerin auf den Weg zurück ins Camp. Auch die anderen Camper haben Mitleid mit der Person, die sie kurz zuvor rausgewählt haben.

Im Anschluss an die traurigen Szenen erklären Sonja Zietlow und Jan Köppen, dass Giulia Siegel lediglich aus Sicherheitsgründen bis zum nächsten Morgen im „Dschungelcamp“ bleiben muss. Schließlich würde die Show im echten afrikanischen Dschungel gedreht werden und da dürfe niemand mitten in der Nacht unterwegs sein.