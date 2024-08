Dschungelcamp: Giulia Siegel kann nicht mehr – „Krankhaftes Verhalten“

Im diesjährigen Sommer-Dschungelcamp knallen die Charaktere mal wieder ordentlich aufeinander. Und wer sorgt gleich zu Beginn für Aufregung? Kein Geringerer als David Ortega. Der ehemalige „Köln 50667“-Star hat es geschafft, bereits an Tag 1 den Unmut seiner Mitcamper auf sich zu ziehen und wurde prompt als Erster rausgewählt. Doch wer denkt, damit sei Ruhe eingekehrt, der irrt gewaltig!

Nach seinem Auszug aus dem Camp hat David auf Instagram ordentlich Dampf abgelassen. Der Grund? Ein pikantes Gewürz-Drama! Giulia Siegel hatte nämlich heimlich Salz, Pfeffer und andere Gewürze ins Camp geschmuggelt, um das fade Dschungel-Essen aufzupeppen. Mit von der Partie: Ein Tomate-Mozzarella-Gewürz, das David so gar nicht schmeckte.

Zoff geht nach dem „Dschungelcamp“ weiter

In der Show war es David, der den Gewürz-Schmuggel auffliegen ließ, indem er neugierig nach dem salzigen Geschmack im Essen fragte, während die anderen still blieben. Jetzt schlägt er in seiner Instagram-Story richtig Alarm und erhebt schwere Vorwürfe gegen Giulia. „Du hast am Flughafen schon gewusst, dass ich vegan bin. Als Köchin wusstest du, dass Veganer auf Milch verzichten“, klagt er an.

David weiter: „Du hast mich damit körperlich berührt. Mir in meiner Reinheit wehgetan.“ Für den Reality-Darsteller ein Grund, Giulia zur Anzeige zu bringen. Doch die DJane lässt das nicht auf sich sitzen und antwortet ebenfalls auf Instagram: „Ich habe das Tomate-Mozzarella-Gewürz nie benutzt!“, klärt sie auf und fügt hinzu: „Es ist […] vegan.“ Dabei bleibt es nicht nur bei der Klarstellung. Sie fordert David auf, die ständigen Nachrichten auf Instagram und Whatsapp zu unterlassen.

„Was du die letzten 48 Stunden mit mir machst, das geht nicht mehr. Es ist nicht normal“, findet die TV-Blondine. Giulia weiter: „Es ist aus meiner Sicht ein krankhaftes Verhalten. Gerade die Höhen und Tiefen, die du jeden Tag hoch und runter hast. Ich kann nicht mehr emotional. Ich packe es nicht mehr. […] Bitte wende dich an Familie, Freunde oder an unseren Psychologen, der dabei gewesen ist oder die Produktion.“

Das Gewürz-Drama entwickelt sich zum handfesten Dschungel-Krimi, bei dem kein Ende in Sicht ist.