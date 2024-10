„Dschungelcamp“-Star Georgina Fleur oben ohne: „Kann sich sehen lassen“

Georgina Fleur ist ein It-Girl, wie es im Buche steht. Die gebürtige Heidelbergerin wurde jedoch nicht nur durch ihre Teilnahme am legendären „Dschungelcamp“ bekannt. Der Durchbruch gelang 2012, als die heute 34-Jährige an der Kuppel-Show „Der Bachelor“ teilnahm. Mit der letzten Rose klappte es zwar nicht, dafür katapultierte Georgina schon damals ihre polarisierende Art in das Reich der Reality-TV-Stars.

Georgina Fleur ist jedoch nicht nur dafür bekannt, in allen möglichen Formaten für Furore zu sorgen, sondern auch dafür, dass an ihr nicht alles echt ist. Ihren Fans präsentiert sie nun stolz ihre neueste Beauty-OP.

„Dschungelcamp“-Star schockt mit Video!

„Dschungelcamp“-Star Georgina Fleur macht kein Geheimnis aus ihren Schönheitseingriffen. Bereits Anfang Oktober ließ sie sich zum zweiten Mal die Brüste vergrößern. Der erste Eingriff fand vor 15 Jahren statt. Die Ergebnisse präsentierte Georgina bereits stolz auf ihrem Instagram-Profil. Fotos zeigten ihr neues Dekolleté. „Ich bin so glücklich mit dem Ergebnis, mit meinen Brüsten“, schwärmte Fleur in einem Video, das sie mit ihren Followern teilte.

Nur wenige Tage später lässt die Promidame wieder tief blicken – diesmal sogar oben ohne!

„Dschungelcamp“-Star: „Kann sich sehen lassen!“

Bei diesem Anblick können einem schonmal die Augen aus dem Kopf fallen: Georgina Fleur präsentiert ihre neuen Brüste prompt oben ohne in einem Instagram-Video. „Auch super geworden, also kann man echt nichts sagen“, strahlt Fleur und hält ihre OP-Narbe in die Kamera. Autsch! Das tut schon beim Zuschauen weh. Immerhin: Die Brüste stehen jetzt wieder wie eine Eins, wie Georgina stolz erzählt.

„Das kann sich sehen lassen, oder?“, richtet sie die Frage an ihre Fans. Mit schicker Oberweite geht es für den in Dubai beheimateten TV-Star direkt im Anschluss an den Strand.

Schon im diesjährigen Allstars-„Dschungelcamp“ sprach Georgina Fleur offen über ihre Beauty-Eingriffe. Ihre Mitcamper schockte sie vor wenigen Monaten mit dem Geständnis: „Ich habe mir meine Zehen verkleinern lassen.“ Den Eingriff musste sie scheinbar nicht einmal aus eigener Tasche bezahlen. Stolze 5.000 Euro soll die Schönheitsklinik Fleur für die OP gezahlt haben.