Dschungelcamp: Papis schießt gegen Cosimo – „Bitte erspar uns das“

Bei Papis Loveday haben Maden essen und auf Feldbetten schlafen ein Ende, das Männermodel ist raus aus dem Dschungelcamp 2023. Zurück in der Zivilisation lässt er seine Tage im Camp nochmal Revue passieren.

Und während er zwischenzeitlich beim RTL-Publikum noch als heißer Kandidat für die Krone gehandelt wurde, muss er kurz vorm Finale die Show verlassen. Beim letzten gemeinsamen Abendessen sorgte er mit einer spitzen Bemerkung gegenüber Camper-Kollege Cosimo aber nochmal für Aufsehen. Das Aufreger-Thema? Das Talent zum Vorlesen. Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion erklärt sich Papis.

Dschungelcamp: Papis Loveday will Cosimo vom Lesen abhalten

Nach 15 Tagen Dschungelcamp liegen bei manchen Kandidaten die Nerven blank. Trotz erfolgreicher Dschungelprüfung zeigt sich Cosimo in der Folge von Freitagabend (27. Janaur) nachdenklich und geht bei der Gruppe auf Distanz. Als RTL am Abend dann den Essenskorb mit den erspielten Lebensmitteln ins Camp hinab lässt, bietet sich Cosimo an, den beigelegten Zettel laut vorzulesen.

Ganz zum Entsetzen von Papis. Als Cosimo sagt: „Ich würde gerne auch mal lesen, darf ich einmal lesen?“, will Papis ihm das Vorhaben vehement ausreden. Ganz schön übergriffig, finden einige Zuschauer, die sich auf dem Instagramkanal der Show austauschen.

Dschungelcamp: Papis Loveday rechtfertigt sich

Im Interview mit dieser Redaktion darauf angesprochen, erklärt Papis: „Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich kann nicht laut vorlesen, das weiß ich. Und ich habe das Recht, wenn jemand vor mir steht und lesen will, dann auch meine Meinung zu sagen. So hart wie das klingt. Es kann auch sehr schmerzhaft sein für einige Menschen, die das nicht cool finden, aber ich kann nicht die ganze Welt glücklich machen.“

Dann wird er nochmal deutlich und sagt über seinen ehemaligen Mitcamper: „Cosimo hat einmal gelesen, das war ein Kampf. Anschließend hat er selbst gesagt, dass er nicht gut lesen kann. Diesmal habe ich gedacht, bitte erspar uns das.“ Am Ende betont Papis: „Das ist aber nicht böse gemeint.“