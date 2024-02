Dschungelcamp: Ist DAS der endgültige Beweis für Leylas und Mikes Liebe?

Es war DAS Thema im Dschungelcamp: Die Romanze zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahour (27)! Die beiden Trash-TV-Stars turtelten im australischen Busch, was das Zeug hielt. Eine Beziehung bestätigten die beiden bislang offiziell nicht – doch ist das wohlmöglich nur noch eine Frage der Zeit?

Im Dschungelcamp kuschelten Leyla und Mike ganz innig miteinander – ein Hauch von frischer Liebe lag in der Luft! Noch in der großen Wiedersehens-Show hieß es, dass die beiden miteinander in Kontakt stehen würden – und dieser Kontakt muss sich weiter intensiviert haben, wie jetzt Bilder in der Instagram-Story von Leyla zeigten!

Wie ernst ist diese Dschungelcamp-Romanze wirklich?

Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin nahm ihre rund 644.000 Follower per Instagram-Story am Samstagabend (24. Februar) virtuell mit bei einem Club-Besuch in Stuttgart. Dabei immer an ihrer Seite: Mike Heiter!

Dort waren die beiden zunächst zusammen mit weiteren Freunden im Auto unterwegs Richtung Stuttgart. Später filmte Leyla weiter im Hotel. „Wir sind uns gerade am Fertigmachen. Ich bin eigentlich schon fast fertig und hier ist noch jemand, der sich fertig macht.“ In diesem Moment schwenkt die Dunkelhaarige die Kamera auf Mike. Sogar Pommes mit Mayo von McDonald’s habe er ihr geholt. „Princess Treatment“, lautete ihr Fazit.

Küsschen hier, Küsschen da

Später im Nacht-Club wurde es dann sogar noch intimer zwischen den beiden. Erst wurde sich auf die Wange gebusselt, sich umarmt – und dann gab es sogar noch einen fetten Strauß Rosen von Mike, inklusive weitere Küsse! Ob das der endgültige Beweis für eine Beziehung zwischen den beiden „Dschungelcamp“-Stars ist? Auch weiterhin ist nichts offiziell bestätigt. Manchmal sagen aber auch Bilder mehr als tausend Worte…