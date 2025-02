„Dschungelcamp“-Stars: Großes Problem bahnt sich an – Dr. Bob klärt Zuschauer auf

Die „Dschungelcamp“-Stars sind in der Regel bekannt dafür, untereinander einen lockeren Umgangston zu pflegen. Schließlich sollen sie bei den TV-Zuschauern ja für Unterhaltung sorgen.

Doch in diesem Jahr gibt es ein Thema, was besonders locker und oft in den Mund genommen wird, und das heißt „Verdauungsprobleme“. Kurzum: Die „Dschungelcamp“-Kandidaten leiden aufgrund der aktuellen Esssituation förmlich darunter.

Jetzt schaltet sich jemand ein, dem die Camper vertrauen und der in der RTL-Show Kultstatus genießt: Dr. Bob!

„Dschungelcamp“-Stars haben großes Problem

Der ausgebildete Paramedic, oder auch Notfallsanitäter, versucht den Zuschauern die Situation im Camp zu erklären. Die ist mit den vielen Bohnen und dem Reis nämlich wahrlich nicht immer einfach. Dr. Bob erklärt bei Instagram: „Nur Reis, Bohnen und zu wenig Wasser trinken, können den Darm verstopfen – vor allem, wenn man schon fast 2 Wochen auf seinen Kaffee wartet!“

In einem dazugehörigen Video redet Dr. Bob Klartext. „Viele Leute fragen mich immer, was im Camp passiert, wodurch die Leute so eine schlechte Verdauung bekommen. Es ist nicht wirklich eine schlechte Verdauung. Es liegt eigentlich daran, dass sie hauptsächlich Reis und Bohnen essen und ihr Körper daran nicht gewöhnt ist.“ Es brauche viel, um Reis und Bohnen zu verdauen, und wenn man nicht genug Wasser trinke, sei man oft verstopft, so der Dschungel-Kultstar weiter.

Hinzu kommt der Wechsel aus guten und schlechten Essen. „Und natürlich essen sie dann gutes Essen, das sie gewinnen. Aber dieses Jahr haben sie nicht viel gewonnen. Also besteht die Ernährung hauptsächlich aus Reis und Bohnen. Das bringt den Magen wirklich durcheinander.“

„Dschungelcamp“-Star Dr. Bob: „Man entgiftet seinen Körper“

Ein Gutes hat der ganze Verzicht im Dschungel aber, zumindest, wenn es nach Dr. Bob geht: „Man entgiftet auch seinen Körper.“

Als Beispiel führt der 62-jährige Kandidat Pierre Sanoussi-Bliss auf, der sonst sehr viel Kaffee trinke. Sein Körper entgifte den Kaffee jetzt aus seinem Körper, aber dieser habe starkes Verlangen danach. „Dadurch wird das Gleichgewicht gestört“, weiß Dr. Bob. Das wiederum führe ebenfalls zu Magenschmerzen.

Kein Wunder, dass die diesjährigen Dschungelcamper so viel rumjammern, was das Verdauungsthema betrifft. Gerade in der ersten Woche hatten sie fast nur Reis und Bohnen zu essen, nachdem der von den Zuschauern gewählte Sam Dylan stets in die Dschungelprüfungen musste und das eine oder andere Mal freiwillig abgebrochen hatte. Keine Sterne bedeutet kein gutes Essen.

Mal sehen, wie die nächsten Tage im „Dschungelcamp“ essenstechnisch aussehen werden.