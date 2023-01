Dschungelcamp-Star Claudia Effenberg betritt das Camp – sie bereut es sofort

Dass diese Reise kein Zuckerschlecken werden würde, war den Kandidaten des Dschungelcamps 2023 im Vorfeld hoffentlich klar. Spätestens nach der ersten Folge sollte auch beim Letzten der Groschen gefallen sein, möchte man meinen. Doch eine Kandidatin scheint das Ganze wohl gnadenlos unterschätzt zu haben.

Nach der nervenaufreibenden Anreise der Stars, ist eine Kandidatin schon beim Einzug in das Camp fix und fertig. Anstatt erstmal anzukommen und alles auf sich wirken zu lassen, klagt Claudia Effenberg ihr Leid direkt mal ihren Mit-Campern und der gesamten deutschen Nation vor den Bildschirmen.

Dschungelcamp-Star Claudia Effenberg schon nach der Anreise geschafft

Zugegeben: Diese Anreise der Dschungelcamp-Stars war wirklich nicht ohne. Während die erste Gruppe rund um Reality-TV-Star Gigi Birofio aus einem Flugzeug in 3.300 Metern Höhe springen muss, balanciert die zweite Truppe der Stars über ein Seil in mindestens genauso schwindelerregender Höhe. Vor allem für Claudia Effenberg wird der Balanceakt zur Zerreißprobe. Und das Schlimmste: Sie war die Letzte, die an der Reihe war!

Letztendlich haben es aber alle zwölf Kandidaten unversehrt in ihr neues zu Hause für die nächsten Wochen geschafft. Doch statt sich nach der anstrengenden Wanderung durch den Dschungel auszuruhen, fährt Claudia Effenberg völlig auf und teilt die Strapazen der letzten Stunden erstmal in aller Ausführlichkeit mit den Anderen.

Claudia Effenberg ist völlig am Ende als sie das Dschungelcamp betritt. Foto: RTL

Dschungelcamp-Star Claudia Effenberg bereut Einzug sofort

„Ich bin total am Ende nach dieser ganzen Wanderung durch den Dschungel“, beklagt Claudia Effenberg bei ihren ersten Schritten im Camp. Schnell findet sie in Verena, Djamila und Tessa die Zuhörerinnen, denen sie von den Qualen der ersten Prüfung erzählen kann.

De Anreise soll allerdings nicht die einzige Hürde für die 57-Jährige sein. Bei ihrem Einzug muss sie feststellen, dass die besten Schlafplätze schon belegt sind. Blitzschnell macht sie den anderen klar, dass das so nicht geht: „Ich kann nicht in der Hängematte liegen. Ich bin die älteste Frau.“ Nachdem sie dann doch eine Pritsche ihr Eigen nennen kann, stellt sie erschüttert fest: „Oh Gott, was hab‘ ich hier gemacht?“

Ob Claudia Effenberg sich noch an den Alltag im Dschungelcamp gewöhnt oder ob sie den Rekord des schnellsten Auszuges von Dolly Buster toppen kann, siehst du täglich im Abendprogramm bei RTL.