„Dschungelcamp“-Stars bei wilder Knutscherei erwischt – „Geht immer“

Das „Dschungelcamp“ steht normalerweise für Krawall und Streit – nicht so jedoch in diesem Jahr. Zwar wurde die diesjährige Jubiläumsstaffel vom ewigen Liebesdrama zwischen Kim Virginia und Mike Heiter überschattet, doch in Summe war der Cast auf Kuschelkurs unterwegs.

Auf Instagram sieht man die „Dschungelcamp“-Stars immer wieder zusammen: Twenty4Tim hängt gegenwärtig immer wieder mit Kim Virgina herum, die tagelang bei ihm wohnt, aber auch mit Leyla Lahouar und Mike Heiter pflegt der Influencer ein gutes Verhältnis – von Drama keine Spur. Jetzt scheinen sich hinter den Kulissen allerdings zwei weitere Protagonisten gefunden zu haben.

„Dschungelcamp“: Anya Elsner bei wilder Knutscherei gefilmt

In der letzten Staffel des „Dschungelcamp“ scheinen die Pfeile des Amors im Umlauf zu sein. Die jüngste Episode in der Serie romantischer Eskapaden fand dieses Wochenende in einem Berliner Nachtclub statt, wo Anya Elsner sich in einer wilden Knutscherei mit Leylas Begleiter Lucca Brand verlor. Ein auf Instagram geteilter Clip zeigt die beiden in leidenschaftlicher Umarmung, begleitet von Anyas Kommentar „@lucca.brand geht immer.“

Obwohl die Knutscherei für manche ein deutliches Zeichen für eine aufkeimende Romanze sein könnte, beharren beide darauf, dass ihre Aktion reiner Spaß war. Anya versicherte gegenüber „Bild“, dass ihre Beziehung zu Lucca rein platonisch sei. Lucca sagte wiederum zu „Bild“: „Wir sind halt gute Freunde, und guten Freunden gibt man auch mal Küsschen.“ Mittlerweile scheinen die beiden „Dschungelcamp“-Stars ihre nächtliche Eskapade bereut zu haben und löschten das Video von ihren Plattformen.

Mehr News:

Aber nicht nur Lucca Brand war in jüngster Vergangenheit das Ziel von Anyas Begierde. Sie wurde nach dem „Dschungelcamp“-Finale mit einem unbekannten Mann am Strand gesehen. Gerüchte besagen, dass dieser mysteriöse Gentleman ein Kellner ist, der auf der Aftershow-Party gearbeitet haben soll. Angeblich soll Anya mit dem jungen Mann eine Reise nach Thailand planen. Für die 20-Jährige hat sich die Teilnahme in jeder Hinsicht gelohnt.