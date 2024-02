„Dschungelcamp“-Star geht drastischen Schritt – „Habe mich schwergetan“

Vor knapp einer Woche wurde No-Angels-Star Lucy Diakovska zur neuen Königin des „Dschungelcamps“ gekrönt. Reality-TV-Star Kim Virginia erreichte hingegen lediglich den sechsten Platz der RTL-Show.

Doch von den positiven beruflichen Auswirkungen des „Dschungelcamp“ scheint auch der „Are you the One?“-Star zu profitieren. In einem neuen Instagram-Post informiert Kim Virginia ihre Fans nun über eine drastische Entscheidung, die der Fernsehstar nun getroffen hat.

„Dschungelcamp“-Star macht Schluss

Das Instagram-Profil von „Dschungelcamp“-Star Kim Virginia ist privat gestellt, lediglich ihre 503.000 Follower können die Beitrage der Influencerin anschauen. Der neuste Beitrag des RTL-Stars leitet nun einen neuen Lebensabschnitt ein.

Auf dem frisch geposteten Foto sieht man Kim Virginia in der Uniform einer Flugbegleiterin gekleidet posieren. Was kaum jemand wusste: Die 28-Jährige arbeitete bisher als Stewardess. Doch von nun an soll der Alltag des Reality-TV-Stars nicht mehr in Flugzeugen, sondern vor der Kamera stattfinden. Die Influencerin scheint ihre bisherige Karriere an den Nagel gehängt zu haben.

Weiter schreibt der „Dschungelcamp“-Star: „Acht Jahre gefüllt mit mit hunderten atemberaubenden Orten, die ich als Flugbegleiterin bereisen durfte und so vielen tollen Kollegen und Gästen. […] Ich hatte wirklich die Zeit meines Lebens und möchte keinen Moment missen. Auch die durchzechten Nächte und Geburtstage, sowie Feiertage in Buxtehude nicht. Ich bin ausgesprochen dankbar für die letzten Jahre und habe mich echt schwergetan mit dieser Entscheidung, aber jetzt geht’s mit vielen Freundschaften und Herzensmenschen im Gepäck an neue Kapitel meines Lebens, die ich beschreiten werde.“ Die Teilnahme an der RTL-Show scheint Kim Virginia den notwendigen Karriere-Boost gegeben zu haben, um einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen.

Was genau der „Dschungelcamp“-Star nun vor hat, verrät Kim Virginia nicht. Lediglich der gesetzte Hashtag #kimgoeshollywood lässt das nächste Reiseziel der Influencerin erahnen.