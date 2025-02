Dschungelcamp-Nachspiel: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Bin schockiert“

Ein letztes Mal in diesem Jahr begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen das RTL-Publikum mit dem legendären Schrei von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Gemeinsam mit den diesjährigen Kandidaten blicken die beiden auf die Highlights der 18. Staffel vom Dschungelcamp zurück.

Dabei gibt es noch eine Menge Klärungsbedarf, wie schon zu Beginn der Sendung deutlich wird. Die Vorschau auf die bevorstehenden Stunden macht einige Dschungelcamp-Fans zumindest sprachlos. Na, das kann ja was werden…

Dschungelcamp-Nachspiel hat es in sich

Nach und nach sprechen Jan Köppen und Sonja Zietlow mit den Kandidaten der diesjährigen Staffel. Bevor es so richtig losgeht, bekommen die Zuschauer einen kleinen Einblick darin, was alles so passieren wird.

Von handfesten Diskussionen über schwerwiegende Vorwürfe bis hin zu spitzen Kommentaren ist alles mit dabei. Während sich einige Fans auf das Drama in der Sendung freuen, sehen andere das Ganze eher etwas kritischer.

Dschungelcamp: Zuschauer werden deutlich

Auf X (ehemals Twitter) und Instagram schreiben die Zuschauer fleißig neben der Sendung mit. Dabei werden einige kritische Stimmen laut:

„Ich schaue ein bisschen rein ins Nachspiel, aber so richtig fühlt sich meine Stimmung jetzt nicht an. Für mich ist die Staffel schön rumgegangen und Ende.“

„Das Geschrei geht mir schon wieder auf den S*** !“

„Heute gibt es hoffentlich den Beef, den wir beim Wiedersehen alle vermisst haben.“

„Bin schockiert von der Vorschau eben.“

