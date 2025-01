Dschungelcamp: Panne bei Live-Schalte! Moderatorin muss improvisieren

Ganz Deutschland ist aktuell im Dschungelfieber! Seit Freitagabend (24. Januar) zeigt RTL die 18. Staffel der Kult-Show im Programm und sorgt damit für Unterhaltung in den deutschen Wohnzimmern. Wer nicht genug vom Dschungelcamp bekommt, der kann nach der Hauptsendung einfach dranbleiben.

Tag für Tag begrüßen Angela Finger-Erben und Olivia Jones das TV-Publikum nämlich zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“. Dort besprechen sie die jeweiligen Dschungelcamp-Folgen mit verschiedenen Gästen und führen auch Interviews mit dem engen Kreis der Teilnehmer. Am Sonntagabend (26. Januar) ging das allerdings mächtig schief…

Dschungelcamp: Live-Schalte macht Probleme

Einschätzungen von alten Dschungelcamp-Kandidaten und Gespräche mit den Liebsten der Teilnehmer: All das und noch viel mehr gibt es in der „Stunde danach“. Am Samstagabend wollten Angela Finger-Erben und Olivia Jones mit Rafi Rachek sprechen, dem Partner von Sam Dylan.

Dieser ist als Begleitperson mitgefahren und befindet sich demnach gerade in Australien. Und die Distanz soll sich schnell bemerkbar machen: Aufgrund einer schlechten Verbindung stockt die Übertragung immer wieder. „Das ist jetzt live Australien übers Handy“, erklärt Angela Finger-Erben. Anschließend muss die Moderatorin improvisieren.

Dschungelcamp: Zweiter Versuch scheitert

Irgendwann reißt die Verbindung plötzlich ab und Rafi Rachek verschwindet ganz aus der Sendung. Schnell lenken Olivia Jones und Angela Finger-Erben das Gespräch in der Runde gekonnt weiter und sprechen mit Giulia Siegel, Lucy Diakovska und Julian F. M. Stöckel über Sams Prüfung.

Im Laufe der Sendung erscheint Rafi Rachek dann plötzlich wieder auf dem Bildschirm. Doch auch Anlauf Nummer zwei funktioniert nicht wie gewünscht: Immer wieder friert das Bild ein und der Ton ist abgehackt. Und wieder verschwindet der Partner von Sam Dylan schlagartig. Die Technik halt.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ immer nach der täglichen Ausgabe vom Dschungelcamp. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.