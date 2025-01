„Dschungelcamp 2025“: Fans auf 180 – „Ein Skandal“

Es ist alljährlich das selbe Spiel: Während die einen sich riesig über Promi X oder Y freuen, regen sich die anderen nach Herzenslaune über diejenigen auf, die ihrer Meinung nicht den Weg ins RTL-„Dschungelcamp“ hätten finden sollen.

Und so ist es auch in diesem Jahr nicht anders. Während beispielsweise eine Yeliz Koç für ihre Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ abgefeiert wird, schlägt Alessia Herren Abneigung entgegen.

„Dschungelcamp“-Cast sorgt für Ärger

„Dass Alessia Herren nach ihrem Verhalten im Sommerhaus teilnehmen darf, ist ein Skandal“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren der Instagram-Seite des „Dschungelcamp“. Eine andere Zuschauerin ergänzt: „Ich liebe IbeS aber das find ich absolut nicht in Ordnung. Alleine beim Wiedersehen, als sie sich über Panikattacken lustig gemacht hat.“ Während eine Dritte schimpft: „Versteh das mit Alessia Herren nicht?! Ganz ehrlich wer will die denn immer sehen?“

Die kritischen Kommentare kommen nicht von ungefähr, hatte sich die 22-Jährige doch während ihres Aufenthaltes im letztjährigen „Sommerhaus der Stars“ nur wenig Freunde gemacht. Vor allem ihr Verhalten gegenüber Tessa, die sie in der Sendung nach der Show sogar nachäffte, kam bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern gar nicht gut an.

Hat Jürgen Hingsen eine Chance?

Ob sich Alessia Herren im „Dschungelcamp“ besser unter Kontrolle hat? Wir werden sehen. Auf der anderen Seite braucht eine Show wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ja auch eine gewisse Portion Dramatik. Das weiß auch die ehemalige Kandidatin Jasmin Herren. „Das wird richtig knallen. Aber danach wird der Cast ja auch ausgesucht. Das ist der Sinn der Sache“, so Herren im Interview mit dieser Redaktion.

Bei ihr steht übrigens der einstige Olympia-Teilnehmer Jürgen Hingsen weit oben im Dschungel-Tableau: „Der ist zwar schon etwas älter. Aber Sportlichkeit braucht man da schon."