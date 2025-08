Spektakuläre Rettung im Ukraine-Krieg: Soldat entkommt mit E-Bike

Tausende ukrainische Soldaten gelten im Ukraine-Krieg als vermisst. Manche verstecken sich tagelang in Kellern oder Wäldern, isoliert von der Außenwelt, um Putins Armee nicht in die Hände zu fallen. Sie kämpfen ums Überleben und gegen die Angst, in russische Gefangenschaft zu geraten. Die Suche nach ihnen wird durch das Kriegsgeschehen zusätzlich erschwert und erfordert oft schnelles Handeln.

Das Bataillon „Syla Svobody“ musste improvisieren, um den Soldaten mit dem Rufnamen „Tankist“ zu retten, das Berichtete Watson.de zuerst. Er hielt sich tagelang allein in einem umkämpften Gebiet bei Donezk auf, nachdem drei Kameraden getötet wurden. Umzingelt von russischen Truppen verteidigte er seine Stellung täglich mit letzter Kraft.

Ukraine-Krieg: Kreative Rettung per E-Bike

Die Kommandanten entwickelten einen gewagten Plan. Da eine Rettung zu Fuß unmöglich war, wollten sie „Tankist“ ein E-Bike liefern. Im Ukraine-Krieg werden Drohnen eigentlich für Munitionslieferungen genutzt. Hier sollte jedoch ein Fahrrad mit Seilwinde angehängt und zur Stellung geflogen werden. Der erste Versuch scheiterte – die Drohne wurde abgeschossen.

Auch der zweite Versuch lief nicht glatt. Der Drohnenmotor überhitzte, das schwere E-Bike stürzte ab. Trotzdem gelang die Rettung: Ein weiteres E-Bike erreichte „Tankist“, mit dem er aus der russischen Zone fliehen konnte. Zwar wurde das Rad später durch eine Mine zerstört, doch der Soldat überlebte.

Drohne abgeschossen, Mine explodiert – und doch überlebt!

„Diese Operation hat uns zwei E-Bikes im Wert von rund 100.000 und zwei HeavyShot-Drohnen im Wert von jeweils 15.000 US-Dollar gekostet“, sagt Kommandeur Hrytsenk. „Aber wir haben dafür das Leben unseres Bruders bekommen.“ Die spektakuläre Aktion zeigt, wie der Ukraine-Krieg mutige, unkonventionelle Rettungen notwendig macht.

Im Ukraine-Krieg werden technologische Hilfsmittel wie Drohnen und E-Bikes zum Hoffnungsträger. Der Preis ist hoch, doch das Leben eines Soldaten zählt mehr.

