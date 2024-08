Dschungelcamp: Nach der Prüfung kamen Sonja Zietlow die Tränen

Tag fünf im Dschungelcamp der Legenden. Langsam, aber sicher liegen die Nerven bei den Kandidaten blank. Neben dem Hunger plagen sie auch Schlafmangel und fehlende Privatsphäre im Busch von Südafrika. Doch trotzdem müssen sie weiterkämpfen, um den Titel und die Siegesprämie von 100.000 Euro zu gewinnen.

Und wo können sich die Dschungelcamp-Teilnehmer am besten beweisen? Richtig, in den Prüfungen. An diesem Tag ziehen Thorsten Legat und Elena Miras los, um Sterne für ihre Mitbewohner zu erspielen. Doch was sie dort erwartet, stellt sie vor eine riesige Herausforderung. Da wird sogar Moderatorin Sonja Zietlow ganz emotional.

Dschungelcamp: Prüfung wird zur Zerreißprobe

Mittlerweile haben sich die Camper eingegroovt und die ersten Grüppchen haben sich gebildet. Einer der engsten Duos sind dabei Thorsten Legat und Elena Miras, die sich seit Minute eins gut verstanden haben. Kein Wunder, dass der ehemalige Fußballstar seine Verbündete für die Dschungelprüfung auswählt.

Gemeinsam machen sie sich also auf den Weg, um das Essen für den Abend zu erspielen. Während Thorsten Legat betont, dass er sich vor nichts fürchtet, kommen Elena noch vor der Prüfung die Tränen. „Ich habe krasse Höhenangst“, sagt die Ex-Partnerin von Mike Heiter im Interview.

Als sie in der Kulisse bei Jan Köppen und Sonja Zietlow ankommen, fällt der 32-Jährigen plötzlich alles aus dem Gesicht. Worum geht es in der Prüfung? Natürlich um Höhe. Die folgenden Minuten werden zur absoluten Zerreißprobe für Elena Miras. Kann sie es wirklich schaffen?

Dschungelcamp: Tränen bei Sonja

Wer Elena Miras kennt, der weiß, dass sie so schnell nichts in die Knie zwingt. Todesmutig erklimmt sie eine Plattform nach der nächsten und gibt Thorsten Legat die Sterne per Seil nach unten. Dabei merkt man, dass sie an ihre Grenzen kommt. Immer wieder zittert ihre Stimme, Tränen füllen ihre Augen und sie spricht aus, dass sie Angst hat.

Doch sie gibt nicht auf. Am Ende kann sie zwar nur vier von zwölf Sterne holen, doch sie ist über sich hinausgewachsen. Vor allem für Dschungelcamp-Urgestein Sonja Zietlow ein erfassender Moment. Prompt wischt sie sich die Tränen weg, als sich Elena und Thorsten nach der Prüfung in die Arme fallen.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.