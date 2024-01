„Dschungelcamp“: Erster Kandidat schon vor Einzug stinkig

Das „Dschungelcamp“ hat noch nicht einmal begonnen und schon stinkt es den ersten Kandidaten gewaltig. Wobei, so ganz richtig ist das wohl nicht. Eher müffeln die ersten Kandidaten wohl schon ein bisschen.

So kann man wohl die ersten Worte der diesjährigen „Dschungelcamp“-Kandidaten Cora Schumacher und Fabio Knez auf australischem Boden interpretieren. Richtig gelesen, schon eine Woche vor dem offiziellen Start am 19. Januar 2024 sind die beiden nach Down Under geflogen.

„Dschungelcamp“-Kandidat nach Australienflug stinkig

Nicht jedoch, um sich ein bisschen besser vorbereiten zu können, und sich in aller Ruhe an die Gegebenheiten vor Ort zu gewöhnen. Nein, eher geht es darum, dass RTL manche Kandidaten ja oft schon etwas früher auf den Weg ins Camp schickt.

++ Dschungelcamp 2024: Änderung empört Kandidaten – „Wie unsexy ist das denn?“ ++

Doch wie war der Flug? „Heiß. Stinkig, stinkig und stinkig. Auf jeden Fall sehr verschwitzt. Aber ich bin auch so ein Kandidat, der sehr viel schwitzt, und auch schnell schwitzt“, berichtet „Make Love Fake Love“-Kandidat Fabio Knez. Er wolle nun als erst einmal unter die Dusche springen. „Als allererstes habe ich richtig Bock, alles auszuziehen und mich kalt abzuduschen, meine Haare zu waschen“, so Knez.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dschungelcamp-Fans feiern TV-Star Fabio Knez

Das sei ihm gegönnt. Bei den Fans der RTL-Show kommt der Mann mit den langen Haaren und der markanten Brille jedenfalls schon jetzt bestens an. „Ich mag Fabio jetzt schon“, heißt es beispielsweise unter dem Posting von RTL. Ein anderer User ergänzt: „Fabio bester Mann im Camp, freu mich jetzt schon.“ Und ein Dritter ist sicher: „Fabio ist der Geheimfavorit.“ Während ein Vierter witzelt: „Wart mal ab, wie du dann im Dschungelcamp muffelst.“

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, besser bekannt als das „Dschungelcamp“ startet am 19. Januar 2024 bei RTL. Die Einzugsshow am Freitag zeigt der Kölner Sender ab 20.15 Uhr.