Dschungelcamp 2024: Änderung empört Kandidaten – „Wie unsexy ist das denn?“

Das Dschungelcamp ist wieder in aller Munde. Bis zum offiziellen Start am 19. Januar müssen sich Fans der RTL-Sendung allerdings noch paar Tage gedulden. Immer kommen schon jetzt täglich immer mehr Details ans Tageslicht: Nachdem der zukünftige Cast bereits in Australien angekommen ist, steht für die Stars nun das nächste Highlight bevor.

+++ Dschungelcamp 2024: Video veröffentlicht – jetzt herrscht Gewissheit +++

Doch bevor es für die Teilnehmer von „IBES“ endgültig in den Dschungel geht, müssen sie sich auf eine bedeutende Änderung gefasst machen.

Dschungelcamp 2024: Schluss, aus, vorbei!

Ganze 16 Staffeln lang hieß es: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Mit diesem Satz erlöste sich schon so mancher Promi und tauschte die bescheidenen Liegebetten im Dschungelcamp gegen das komfortable Kingsize-Bett im luxuriösen Versace Hotel.

Im berühmt-berüchtigten Versace, eingerichtet nach dem Geschmack des verstorbenen Mode-Designers Gianni Versace, erlebte man schon so manchen Skandal: Es wurde ordentlich gefeiert, gestritten, Affären sollen stattgefunden haben. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest mit dem Namen des Luxus-Hotels. Denn das „Palazzo Versace“ heißt jetzt anders.

Dschungelcamp 2024: Ex-Star meldet sich empört zu Wort

Der brandneue und komplizierte Name lautet jetzt „Imperial Hotel Gold Coast“. Einem ehemaligen Dschungelteilnehmer gibt dies allen Grund zur Empörung. Publikumsliebling Julian F.M. Stoeckel, der 2014 Teil von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war, drückt auf Facebook seinen Unmut aus: „Das ‚Palazzo Versace‘ heißt nicht mehr VERSACE, sondern ‚Imperial Hotel Gold Coast‘ – wie unsexy ist das denn?“

Auch die Dschungelcamp-Moderatoren dürften Schwierigkeiten haben, sich daran zu gewöhnen. Schließlich lässt sich „Versace“ viel einfacher über die Lippen bringen als das „Imperial Hotel Gold Coast“.