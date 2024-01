„Dschungelcamp“: Zoff am Flughafen! „Kannst du dich jetzt mal verpissen?!“ – Camper rastet aus

Na das kann ja heiter werden! Am 19. Januar startet die neue Staffel vom RTL „Dschungelcamp“ in Australien. Und pünktlich vor Beginn machen sich die diesjährigen Teilnehmer auf den Weg nach Australien. Doch schon am Flughafen kurz vor dem Abflug gibt es einen Zwischenfall, der sich gewaschen hat.

Hauptakteur der Szenerie: „Dschungelcamp“-Teilnehmer und Schauspieler Heinz Hoenig.

„Dschungelcamp“: Stress am Flughafen!

Der 72-Jährige muss sich während eines Interviews am Flughafen vorgekommen sein wie im Film. Denn ein mit Bierdose lallender Fan crashte plötzlich sein Interview und rief den Namen Heiner Lauterbach. „Der Heiner Lauterbach ist das, oder?“ Dass es sich nicht um Heino, dafür aber um Heinz handelt, bemerkte der Schreiende offenbar nicht.

Heini Hoenig vernahm die Verwechslung aber allemal. In einem Video, das bei RTL zu sehen ist, können sich seine Fans davon überzeugen, dass mit dem TV-Erfahrenen nicht zu spaßen ist. Zumindest wirkt er in dem Clip verärgert, ihm platzt geradezu die Hutschnur.

„Dschungelcamp“-Star: „Kannst du dich jetzt mal verpissen?!“

„Kannst du dich jetzt mal verpissen?!“, pöbelt Hoenig den Fan an – und bemerkt wenig später offenbar, dass das gar nicht so gut rübergekommen sein mag.

Mit verschmitzen Lächeln im Gesicht sagt er plötzlich in ruhigerem Ton in die Kamera: „Ich bin der Heiner Lauterbauch. Heiner, grüß dich!“

Ob er sich im „Dschungelcamp“ in wenigen Tagen besser beherrschen kann? Wir werden es sehen. Mit ihm im Dschungel sind noch:

Anya Elsner

Felix von Jascheroff

Mike Heiter

Cora Schumacher

David Odonkor

Fabio Knez

Heinz Hoenig

Kim Virginia

Leyla Lahouar

Lucy Diakovska

Sarah Kern

Twenty4Tim

Das „Dschungelcamp“ startet am Freitag, den 19. Januar um 20.15 Uhr bei RTL.