„Dschungelcamp“: Verlobungs-Hammer vor TV-Start! Kandidat wagt den Schritt

Was für ein Hammer noch vor Beginn der neuen „Dschungelcamp“-Staffel! Ein Kandidat, der am 19. Januar in Australien um die diesjährige Dschungelkrone kämpft und damit die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe vom Thron stoßen will, hat jetzt noch schnell den nächsten Schritt in seinem Privatleben gewagt.

Kein Geringerer als GZSZ-Star Felix von Jascheroff hat um die Hand seiner Freundin angehalten.

„Dschungelcamp“: Verlobungs-Hammer

Auf Instagram teilte der Schauspieler am Wochenende ein Foto vom romantischen Tag mit seiner Freundin Alexandra Sophie. Oder mittlerweile wohl besser Verlobten. Denn – wie das Bild zeigt –, hat seine Liebste „Ja“ gesagt!

Gefragt hat der „Dschungelcamp“-Teilnehmer seine bessere Hälfte bereits am 23. Dezember 2023 im tiefsten Schnee, das Datum zumindest schreiben er und Alexandra zu dem Bild dazu. Außerdem: „I SAY YES to my best friend“ (zu Deutsch: „Ich habe JA zu meinem besten Freund gesagt“).

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beiden sind seit 2020 liiert, noch vor den Feiertagen hat Felix von Jascheroff also die Frage aller Fragen gestellt. Sein erstes Mal war es allerdings nicht. Denn der GZSZ-Star, der bereits seit 2001 zum Cast der RTL-Serie gehört, war schon zweimal verheiratet. Von 2017 bis 2020 mit Bianca Bos, davor mit GZSZ-Kollegin Franziska Dilger, von der er seit 2009 getrennt ist.

Mehr News:

Mit Fitness-Influencerin Alexandra Sophie wagt er nun zum dritten Mal den Schritt vor den Traualtar. Davor hat er aber erst noch das Abenteuer „Dschungelcamp“ zu bewältigen.

Mit ihm dabei sind