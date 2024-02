Dschungelcamp: Felix rechnet nach seinem Auszug gnadenlos ab – „Gehört nicht in den Dschungel!“

Time to say goodbye! Das Dschungelcamp schrumpft auch an Tag 13 um einen Promi. Dieses Mal trifft es den GZSZ-Star Felix von Jascheroff. Der Schauspieler stach insbesondere durch seinen großen Ehrgeiz heraus und eckte damit auch an der ein oder anderen Stelle an. Letztendlich konnte er sich nicht gegen seine Mitcamper durchsetzen und muss das Camp verlassen. Doch wie geht es ihm kurz nach seinem Exit? In einem exklusiven Interview mit dieser Redaktion packt der 41-Jährige nun aus.

Dschungelcamp: Felix von Jascheroff ist froh

Felix von Jascheroff ist raus. Doch ganz so traurig ist er darüber nicht, wie er verrät: „Es war eine sehr, sehr anstrengende Tortur. Aber ich bin dann doch froh, dass ich das jetzt hinter mir habe und dass ich auch wieder mein Schatzi bei mir habe. Das war eine sehr anstrengende, intensive Zeit und man ist dann doch froh, wenn man dann zu Hause ist.“

Er nimmt das Ganze sportlich: „Auf der einen Seite ist man traurig, dass man jetzt rausmusste. Aber auf der anderen Seite auch nicht. Wir dürfen halt nicht vergessen, es ist ein Spiel – morgen geht wieder jemand, übermorgen geht auch wieder jemand. Es gehört zum Spiel dazu, dass jemand geht und heute hat es mich getroffen und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung.“ Wieder in der Zivilisation angekommen, hat er sich erstmal ein Bier bestellt, seine Verlobte in die Arme geschlossen und sich eine Dusche genehmigt, erzählt er im Interview. Neben den lauten Geräuschen, dem Schlafmangel und der Nachtwache gibt es aber vor allem eine Sache, die er nicht vermissen wird.

Dschungelcamp-Star Felix deutlich – „Geht mir auf die Nerven“

Im Dschungelcamp gab es in den vergangenen Tagen nur ein Thema: das Liebesdrama rund um Kim Virginia und Mike. Alle Camper waren sichtlich genervt von dem Thema – vor allem aber Felix. Das ändert sich auch nicht nach seinem Auszug, wie er deutlich macht: „Es geht mir auch jetzt auf die Nerven. Ich kann schon gar nicht mehr die Namen hören. Es ist total anstrengend gewesen, weil es ja schon im Vorfeld breitgetreten wurde. Dann ist es natürlich für alle anderen Teilnehmer sehr schwierig, präsent zu sein.“

Weiter sagt er: „Man ist dann nur ein Beiwerk. Es ist einfach eine nervige Angelegenheit, gehört nicht in den Dschungel und ich finde es ist einfach der falsche Ort für solchen Quark. Das ist eine Familiensendung, da geht es um Selbstreflexion und Dschungelprüfungen und nicht um sexuelle Inhalte.“