Dschungelcamp 2023: Insider packt aus – „Das könnt ihr mir glauben“

In knapp einem Monat ist es endlich so weit. Das „Dschungelcamp“ geht bei RTL in die nächste Runde. Welche Stars 2023 in den Dschungel ziehen, darüber hüllt sich RTL noch in Schweigen. Einzig der Einzug von Lucas Cordalis, der Anfang 2022 wegen einer Coronaerkrankung kurzfristig absagen musste, scheint sehr realistisch.

Dazu kommen noch Gerüchte um mehr oder weniger prominente Menschen wie beispielsweise Yeliz Koc, Ex-Bachelor Andrej Mangold oder „Bauer sucht Frau“-Beau Patrick Romer. Spätestens in einigen Tagen werden wir mehr wissen. Schließlich hat es RTL schon immer so gehalten, seine „Dschungelcamp“-Teilnehmer einige Tage vor Beginn der neuen Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ tröpfchenweise herauszugeben.

Am 13. Januar startet das „Dschungelcamp“

Klar ist jedoch: RTL plant Großes. So hat sich nun mit „Dschungelcamp“-Legende Dr. Bob ein echter Insider zu Wort gemeldet. „Wir sind zurück in Australien und die Show wird noch größer und besser, das könnt ihr mir glauben“, verrät der 72-jährige Brite, der als ausgebildeter Paramedic seit 2002 beim „Dschungelcamp“ den medizinischen Part übernimmt und die Stars vor Insekten, Speisen und sonstigen Gefahren warnt.

Dr. Bob weiter: „Ich hoffe, dass ihr alle wundervolle Weihnachten haben werdet und ein tolles neues Jahr. Und denkt daran: Wir sehen uns am 13. Januar 2023 bei RTL. Ich freue mich.“ Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Bei den Fans herrscht großer Jubel. „Ich freue mich schon riesig“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Endlich wieder eine normale Staffel, in Australien. Ich freue mich.“ Und ein Dritter ergänzt: „Freue mich auf die Show. Wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.“

Die neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am 13. Januar bei RTL. Moderieren werden nach dem Abgang von Daniel Hartwich Sonja Zietlow und Jan Köppen.