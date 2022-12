Dschungelcamp 2023: Ersatzkandidatin enthüllt? Jetzt äußert sich RTL

Seit Jahren gehört das Dschungelcamp zu den beliebtesten Reality-TV-Formaten hierzulande. Die Fans warten jedes Jahr gespannt darauf, dass RTL die Kandidaten für die neueste Staffel bekannt gibt. Für die Ausgabe 2023 unterläuft dem Sender jedoch ein fataler Fehler.

Medienberichten zufolge patzte RTL bei der Vorstellung der Kandidaten im Format „Punkt 7“. Denn statt der bekannten und offiziell bestätigten Promis, bekamen die Zuschauer jemand komplett Neues zu Gesicht: Melody Haase. Ist sie die Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp 2023?

Dschungelcamp 2023: Ersatzkandidatin ungewollt bekanntgegeben

Anscheinend soll im Morgenmagazin „Punkt 7“ ein Beitrag zum Dschungelcamp gezeigt worden sein. Darin begleitet ein Kamerateam die Kandidaten bei den ersten Dreharbeiten zu den Einspielern der Sendung. Doch statt Jolina Mennen sehen die Zuschauer Melody Haase in dem Clip. Diese steht vor der bekannten, weißen Limousine, die typischerweise in den Trailern der Kandidaten zu sehen ist.

Melody Haase ist aus zahlreichen Reality-TV-Formaten bekannt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Dschungelcamp 2023: RTL trifft klare Aussage

Auf Anfrage der Redaktion äußert sich der Sender nicht zu den Gerüchten. Dennoch wird betont, wie wichtig es sei, im Vorfeld für einen Plan B zu sorgen. In einem Statement heißt es: „Ersatzkandidat:innen sind bei jeder Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Es kann immer sein, dass ein Star aus unterschiedlichsten Gründen ausfällt.“

Und das ist in der Vergangenheit schonmal zum Tragen gekommen. 2022 konnte der Ehemann von Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, aufgrund eines Corona-Infekts nicht teilnehmen. Dafür ging Jasmin Herren an seiner Stelle an den Start.

