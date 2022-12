Dschungelcamp 2023: Alle Kandidaten sollen feststehen – SIE dürfte für ordentlich Wirbel sorgen

Nicht mehr all zu lange und Freunde des gepflegten Trash-TV kommen wieder ordentlich auf ihre Kosten: Das Dschungelcamp 2023 steht in den Startlöchern! Los geht es am 13. Januar um 21.30 Uhr live, wie RTL bereits offziell bekanntgab. Doch wer ist alles dabei?

Das Dschungelcamp geht 2023 bereits in seine 16. Staffel. Und wieder sind zahlreiche mehr oder weniger bekannte Teilnehmer am Start. Wie die „Bild“ berichtet, sollen inzwischen alle Kandidaten feststehen – und eine von ihnen dürfte für ordentlich Wirbel sorgen.

Dschungelcamp 2023: Fußballer-Gattin mit spitzer Zunge

Claudia Effenberg (57) nahm bereits 2014 an „Promi Big Brother“ teil, sorgte dort für jede Menge Unterhaltung. Die Frau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sagt gerne was sie denkt – und das kommt nicht überall gut an. Sie soll eine der höchsten Gagen bekommen. Eine, die nicht für weniger Unterhaltung sorgen dürfte, ist Tessa Bergmeier (33). Die GNTM-Bekanntheit zeigte in der Show ihren Mittelfinger in die Kamera. Ein Jahr später warf sie in der „Model-WG“ eine heiße Bratpfanne auf eine Mitbewohnerin!

Auch für Verena Kerth (41) soll es nach Australien gehen. Sie wurde bekannt durch ihre Beziehung mit Torwart-Titan Oliver Kahn. Aktuell schwebt sie mit Sänger Marc Terenzi auf Wolke sieben. Nicht weniger verliebt ist Lucas Cordalis (55): Der Mann von Kult-Blondine Daniela Katzenberger sollte eigentlich schon letztes Jahr mitmachen. Corona machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Dann eben 2023!

Dschungelcamp 2023: Bekannter Schauspieler an Bord

Und auch Kino-Legende Martin Semmelrogge (67) wird ein Platz am Busch-Lagerfeuer erhalten. Der Schauspieler wurde unter anderem durch Filme wie „Das Boot“ und „Schindlers Liste“ bekannt. Er kennt sich mit Verzicht aus, war schon im Knast. Sich mit weniger zufrieden geben, kann auch Jana Pallaske (43). Die „Fack ju Göthe“-Schauspielerin nahm bereits beim „Sommerhaus der Stars“ teil. Sie lebte mal einige Monate in Asien ohne Strom und Wasser.

Papis Loveday (45) bringt ebenfalls Trash-TV-Erfahrung mit ins Camp: Er war einst das bekannteste männliche PoC-Topmodel der Welt, wurde dann Laufsteg-Trainer bei GNTM und landete 2021 bei „Promi Big Brother“.

Weitere Kandidaten laut der „Bild“: