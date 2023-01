Dschungelcamp: Sonja Zietlow bricht vor RTL-Kamera in Tränen aus – „Ich heule am meisten“

Die Moderatoren bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind bekanntlich für die unterhaltsamen Momente verantwortlich. Mit fiesen Spitzen und albernen Gags erheitern Sonja Zietlow und Jan Köppen das RTL-Publikum. Geheult wird für gewöhnlich nur im Dschungelcamp selbst.

Doch auch eine Sonja Zietlow lässt die RTL-Show nicht kalt. Vor den Augen der Dschungelcamp-Zuschauer bricht die Moderatorin plötzlich in Tränen aus. Ein ungewohntes Bild, das wieder einmal beweist, dass es sich bei der Sendung nicht nur um ein weiteres seelenloses Reality-TV-Format handelt.

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow schießen die Tränen in die Augen

Im RTL-Dschungelcamp legen die Kandidaten einen wahren Seelenstriptease hin. Die Zuschauer verfolgen die Promis täglich dabei, wie sie immer mehr über sich hinauswachsen, sich Ängsten stellen und Konfrontationen nicht länger aus dem Weg gehen. Es ist eine buchstäbliche Achterbahn der Gefühle – und das nicht nur für die Bewohner. Auch bei den Zuschauern kullert bei den emotionalen Höhepunkten die ein oder andere Träne.

So hat selbst Sonja Zietlow einst die Beherrschung verloren, als sie im Finale 2020 die Krönung von Dschungelkönig Prince Damien hautnah miterlebt. Eine Szene, die der Moderatorin noch heute die Tränen in die Augen schießen lässt. In der RTL-Sondersendung „Sonja Zietlow & die Faszination Dschungelcamp“ blickt die 54-Jährige auf die tränenreichen Aufnahmen zurück.

Dschungelcamp-Gewinner rührt zu Tränen – „Da muss ich gleich wieder mitweinen“

Prince Damiens Freude über seinen Sieg als Underdog-Kandidat geht Sonja besonders nah. Unter Tränen bedankt sich der DSDS-Star damals beim RTL-Publikum und rührt damit sogar die sonst so toughe Moderatorin zu Tränen. „Da muss ich gleich wieder mitweinen“, kommentiert Sonja die Szene aus dem Jahr 2020, während sie sich die ersten Tränen aus dem Gesicht wischt.

Mit glasigen Augen und zitternder Stimme erinnert sie sich: „Ich habe damals schon geheult wie sonst was, weil es so süß ist. Prince Damien ist ein so ehrlicher, bodenständiger, herzlicher, toller Charakter.“ Als der Sänger dann auch noch 20.000 Euro seines Preisgeldes an eine Organisation spenden möchte, deren Einsatz dem Dschungel zugutekommen soll, brechen bei Sonja Zietlow alle Dämme: „Dass er dann in dem Moment auch noch in seiner größten Freude etwas zurückgeben wollte…“

Eine solch ergreifende Krönung hat es im Dschungelcamp vorher noch nie gegeben. „Das sind echte Emotionen. Das passiert, wenn etwas echt ist, aber es ist ja schön. Es war ja nicht traurig. Ich heule am meisten immer bei schönen Momenten“, erklärt die RTL-Moderatorin. Es bleibt abzuwarten, ob das Finale 2023 am 29. Januar ähnliche Gefühle in ihr zum Vorschein bringen wird.