„Dschungelcamp“ (RTL): Eric Stehfest – heftige Beichte! So erfuhr er von der Vergewaltigung seiner Frau

Nach Jasmin Herren und Anouschka Renzi sprach nun auch Eric Stehfest im RTL-Dschungelcamp offen über Sorgen und Probleme, die auf seiner Seele lasten.

Während die Damen bereits das Dschungelcamp 2022 verlassen mussten, ist der Schauspieler immer noch dabei. Am Freitagabend (4. Februar) redete er über ein sehr emotionales Thema – die Vergewaltigung seiner Frau Edith Stehfest.

Dschungelcamp-Star Eric Stehfest spricht über die Vergewaltigung seiner Frau

Der ehemalige GZSZ-Star erzählt Ex-Personenschützer Peter Althof von dem Trauma, dass seine Frau beschäftigt, seitdem sie 17 Jahre alt ist. Edith Stehfest wurde als Minderjährige vergewaltigt.

Der schreckliche Vorfall wurde bekannt, da war er mit der Schauspielerin bereits verheiratet. „Ein Video mit ihr ist aufgetaucht. Der Täter ist später mit einem USB-Stick in seiner Tasche ins Krankenhaus eingeliefert worden“.

Eric Stehfest verrät im Dschungelcamp – SO erfuhr er von der Vergewaltigung seiner Frau

Auf dem Stick waren „sehr viele pornografische Videos drauf“, wie Eric Stehfest erzählt. Erfahren haben die beiden davon erst, als sie „einen Anruf vom LKA bekommen“. Seine Frau stand unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen, als sie vergewaltigt wurde und konnte sich bis dahin nicht an den Vorfall erinnern.

Edith Stehfest begleitete ihren Mann für das Dschungelcamp 2022 nach Südafrika. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Photopress Müller

Was Eric dann erzählt sorgt für Gänsehaut. Er sagt: „Sie musste dann das komplette Video sehen, wie sie vergewaltigt wird“.

Dschungelcamp-Star Eric Stehfest wird emotional, als es um seine Frau Edith geht

Die Tat hat Spuren hinterlassen, nicht nur bei seiner Frau, mit der er zwei Kinder hat, sondern auch in der Beziehung der beiden. „Da verändert sich das ganze Leben, von heute auf morgen. Alles wofür man vorher Leidenschaft hatte, flammt nicht mehr so sehr. Jeder Tag ist ein Kampf, an dem man versucht sich selbst oder die eigene Frau aus diesem Gedankenstrudel und diesen Bildern im Kopf raus zu reißen“.

Eric Stehfest spicht im Dschungelcamp ganz offen über die Vergewaltigung seiner Frau. Foto: RTL

Mittlerweile haben die beiden damit gelernt umzugehen. Heute kann Eric Stehfest sagen: „Je mehr Gerichtstage wir hatten, je mehr für uns gesprochen wurde, desto mehr und mehr haben wir auch Frieden schließen können. Unsere Liebe ist jetzt stärker denn je“.

Der Täter sitzt seine Strafe mittlerweile im Gefängnis ab.

