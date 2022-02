„Dschungelcamp“ (RTL): Eric Stehfest sorgt für Eklat und lässt Promis ausrasten – „Das hatten wir noch nie!“

Überraschend! Eigentlich sollten am Sonntagabend (30. Januar) Eric Stehfest und Peter Althof im „Dschungelcamp“ 2022 bei RTL zur Prüfung antreten, doch daraus wurde nichts.

Zur Überraschung von „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow und aller anderen lehnte Eric Stehfest die Teilnahme ab. Bei seiner Rückkehr eskalierte die Situation unter den Teilnehmern.

Dschungelcamp 2022: RTL-Kandidat Eric Stehfest überrascht alle

Nicht freiwillig, sondern nach der Wahl seiner Mitcamper, sollte Eric Stehfest mit Peter Althof zur Prüfung „Schluss mit lustig“ antreten. Dabei wären die zwei Dschungel-Teilnehmer in einem Käfig in einen Fluss gelassen worden und hätten Schlösser öffnen müssen.

Doch als Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest gefragt wurde, ob er teilnehmen würde, ließ er die Bombe platzen. „'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'“, entgegnete er und lehnte dabei die Prüfung ab.

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Die erste Staffel wurde bereits 2004 ausgestrahlt

Moderiert wurde die Sendung bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Kandidaten regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

„Dschungelcamp“: So begründet Eric Stehfest seine verweigerte Prüfung

Seine Erklärung: „Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen.“

Der 32-Jährige sagte weiter: „Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht.“

Eric Stehfest ist ein Dschungel-Camper mit klaren Prinzipien. Foto: RTL

„Dschungelcamp“: Eric Stehfest verweigert Essen

Zuvor habe Eric Stehfest konsequent die Teilnahme am verdienten Essen verweigert. „Ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit. Ich esse Reis und trinke Wasser, das reicht mir. Weil ich eben genau das nicht will. Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun“, so der Camper.

Moderatorin Sonja Zietlow war erstaunt: „Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie.“ Auch nach 17 Jahren gibt es immer wieder etwas neues im Dschungel.

Bei der Rückkehr sorgte die Entscheidung bei den Camper für großen Unmut. Sie appellierten an den Teamgedanken. „Ich finde es einfach nur traurig“, so Filip Pavlovic. Dass Eric Stehfest sogar gegen Regeln verstoßen will, um anderen Campern zu schaden, ließ den Streit endgültig eskalieren.

Schon zuvor zog Eric Stehfest die Wut der Zuschauer auf sich.