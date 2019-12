Dschungelcamp 2020 (RTL): Krasse Änderung! DAS gab es noch nie

Lange müssen Fans nicht mehr auf das Dschungelcamp 2020 bei RTL warten: Schon in wenigen Wochen ist es so weit. Am 10. Januar ziehen wieder zwölf Prominente in den australischen Regenwald.

Doch schon vorab lässt RTL eine Bombe platzen: Beim Dschungelcamp 2020 wird es eine krasse Änderung geben. DAS gab es wirklich noch nie.

Dschungelcamp 2020 (RTL): DAS gab es noch nie

Wie der Privatsender bekannt gegeben hat, soll es in der neuen Staffel einige Specials geben - das Dschungelcamp hat sich dafür die Primetime an den beiden Sonntagen bei RTL gesichert.

+++ DSDS: Casting 2020 – Als DIESE Kandidatin loslegt, ist Dieter Bohlen mehr als geschockt +++

Am 12. Januar können Zuschauer „Dr. Bob's Australien“ einen Besuch abstatten. Und nur eine Woche später führt Moderatorin Angela Finger-Erben durch „Die grooße Dschungelparty“ - feiern zur Dschungelhalbzeit! Das gab es noch nie!

Zwei Stunden dauern die Spezialsendungen, in der die wichtigsten Fragen rund um das Dschungelcamp beantwortet werden sollen. Das besondere: Auch ehemalige Bewohner werden zu Gast sein.

-------------------------------------

Die 12 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020:

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Günther Krause

Prince Damien

Elena Miras

Anastasiya Avilova

Markus Reinecke

Antonia Komljen

Daniela Büchner

Claudia Norberg

Marco Cerullo

Raúl Richter

-------------------------------------

+++ Hartz 4: „Armes Deutschland“ (RTL2) – Mutter verzockt die Miete, dann wird es dramatisch +++

RTL startet mit Kult-Sendungen ins neue Jahr

Eine offizielle Bestätigung, wer ins Dschungelcamp ziehen wird, gibt es von RTL noch nicht. Die Teilnehmer gibt der Sender üblicherweise erst kurz vor Beginn der Show bekannt.

Das Dschungelcamp. (Archivbild) Foto: MG RTL D

Vor Kurzem sorgte ein Todesfall in Australien für Aufruhr: Ganz in der Nähe des TV-Studios wurde eine männliche Leiche gefunden. Und das während der Produktion des britischen „Dschungelcamp“-Pendants. Sogar eine Mordkommission wurde eingerichtet. Hier mehr dazu>>>

---------------------------

Weitere News aus der TV-Welt:

„Wer wird Millionär“: Duisburger verpasst Günther Jauch krassen Spruch – „Hat mir so noch keiner ins Gesicht gesagt“

Prosieben: „The Masked Singer“ kommt zurück – doch es gibt eine massive Änderung

Top-Themen des Tages:

Florian Silbereisen lüftet Geheimnis: „Helene und ich...“

Royals: Queen Elizabeth schreibt DIESE Stelle aus – Mittagessen gibt's umsonst

---------------------------

RTL startet mit zahlreichen Kult-Sendungen ins neue Jahr. Neben „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ kommen auch „DSDS“ (4. Januar) sowie „Der Bachelor“ zurück. Hier kannst du sehen, welche Damen 2020 um das Herz von Sebastian Preuss buhlen. Unglaublich, woher sich zwei Kandidatinnen kennen... (cs)