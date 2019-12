Prosieben: „The Masked Singer“ kommt zurück – doch es gibt eine massive Änderung

"The Masked Singer" läuft wieder bei Prosieben.

Fans von „The Masked Singer“ können sich freuen! Die beliebte Show kommt im Sommer 2020 auf die deutschen Bildschirme, genauer gesagt zu Prosieben.

In diesem Jahr brach das TV-Format alle Rekorde und lockte Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Nun hat Prosieben bestätigt, dass es eine zweite Staffel von „The Masked Singer“ geben wird. Dafür musste aber einiges umgeplant werden.

„The Masked Singer“ wieder bei Prosieben: Sendetermin steht fest – grundlegende Änderung

Denn dieses Mal gibt es ein Problem: Der große Erfolg trug den Sender im Sommer 2019 durch das Sommerloch. Die sechs Ausgaben der Prosieben-Show liefen vom 27. Juni bis zum 1. August und dennoch erreichte die Show eine Mega-Quote.

Ärgerlich für Prosieben: Im gleichen Zeitraum 2020 findet die Fußball-Europameisterschaft statt.

-----------------------

Weitere News aus der TV-Welt:

Rosins Restaurants: Als TV-Koch Frank Rosin am Lokal ankommt, hat er einen Schock und ...

Dschungelcamp (RTL): Jetzt ist es raus! ER wird auch ins Camp einziehen

Top-Themen des Tages:

Harry Potter: DIESES Foto sorgt bei den Fans für Schnappatmung

Cathy Hummels: Jetzt ist es offiziell – sie und BVB-Star Mats sind...

-----------------------

Erstes Problem: Man müsste sich mit den Übertragungen der EM-Spiele messen, allerdings wird an den Donnerstagen gar nicht gespielt. Das größere Problem: „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel würde wahrscheinlich wegen seines Engagements für die ARD-Sportschau während der EM nicht zur Verfügung stehen.

Max Mutzke gewann „The Masked Singer“ bei Prosieben. Foto: dpa

Der Sender hat sich entschieden, das erfolgreiche Show-Format aus Korea schon im März zu bringen. Damit wird „The Masked Singer“ in die zuschauerstärkere Jahreszeit verlegt, um noch mehr Kapital daraus zu schlagen.

-------------------

Das waren die Promis in Staffel 1 von „The Masked Singer“:

Max Mutzke

Gil Ofarim

Bülent Ceylan

Susianna Kentikian

Daniel Aminati

Stefanie Hertel

Marcus Schenkenberg

Hein Hoenig

Susan Sideropoulus

Lucy Diakovska

-------------------

Bei „The Masked Singer“ treten zehn prominente Kandidaten gegeneinander an - sie tragen Kostüme und müssen sich jede Woche das Weiterkommen in die nächste Runde erkämpfen. Scheidet ein Teilnehmer aus, so muss er seine Maske abnehmen und wird entlarvt. (cs/jg)