DJ Ötzi: DARUM gibt es seine Mütze nirgends zu kaufen

Der Mann und seine Markenzeichen. Es gibt einige Künstler, da braucht es nur ein Kleidungsstück und jeder weiß sofort, um wen es sich handelt. Udo Lindenbergs Sonnenbrille beispielsweise, oder die Perücke von Mickie Krause. Das wohl bekannteste Beispiel jedoch trägt Gerry Friedle auf seinem Haupt. Die weiße Mütze ist DAS Markenzeichen des Mannes, der unter seinem Künstlernamen DJ Ötzi nicht nur in den Bergen, sondern auch im flachen Land Hunderttausende begeistert.

Doch wo kommt die Mütze eigentlich her? Und wie viele davon hat DJ Ötzi mittlerweile? „Es gab mal eine Zeit, wo ich nur zwei hatte. Und zwei sind nicht gut. Mittlerweile habe ich aber 35. Ich darf sie nicht mehr so oft herausschmeißen, weil ich sie früher stets während des Konzertes zu den Leuten geworfen habe. Man kann diese Haube nicht kaufen. Ich wollte sie nie im Merchandising haben, obwohl sie sicher bestens laufen würde. Aber das wollte ich nicht. Sie soll etwas Besonderes sein, was man vielleicht als Geschenk von mir bekommt, weil sonst trägt es jeder. Und dann hat es diese Magie vielleicht verloren“, berichtet uns der Sänger beim Interview im österreichischen Montafon.

Das Mützen-Geheimnis des DJ Ötzi

Dem Städtchen, das als Ursprungsort der Mütze gilt. „Der Ursprung ist witzigerweise hier in Montafon. Wir hatten eine Fernsehshow mit dem Karl Moik. Ich wusste, dass es am Abend regnen wird, ich hatte damals schon schütteres Haar, und so bin ich durch Zufall an einem kleinen Geschäft vorbeigegangen und da lag so eine weiße Haube. Und mittlerweile häkelt sie die Heike Harms (Anm. d. Red.: die Chefin des DJ-Ötzi-Fanclubs). Früher hat das meine Oma gemacht, deswegen habe ich jetzt mehr als zwei“, lacht DJ Ötzi.

Also nicht so viele, dass es dafür einen eigenen Kleiderschrank braucht. Eine eigene Mützen-Schublade habe er aber schon, verrät uns DJ Ötzi grinsend.

Wenn du den sympathischen Österreicher live sehen möchtest, musst du gar nicht mehr lange warten. Am 8. November 2024 spielt der sympathische Österreicher das erste Konzert seiner „Mountain Mania“-Tour in Köln. Mit dabei ist dann übrigens auch Florian Silbereisen. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.