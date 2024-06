DJ Ötzi: „Es macht mich zeitweise nervös und verrückt“

Er ist einer der größten Stars, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Seit Jahren schon steht DJ Ötzi auf den größten Bühnen des Landes. Seine Konzerte besuchen Tausende Menschen, seine TV-Shows verfolgen Millionen.

Dennoch geht der Druck, der auf einem Künstler lastet, auch an DJ Ötzi nicht vorbei. Im Interview mit dieser Redaktion verrät der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt, wie er damit umgeht und was ihm hilft.

DJ Ötzi über den Glauben und Dankbarkeit

„Ich bin ein Zweifler. Ich hinterfrage alles und immer. Ich bin zwar ruhiger geworden, aber das hält mich aufrecht. Es macht mich zwar zeitweise nervös und verrückt, Bauchschmerzen und alles drumherum, aber das hat mich immer groß gemacht. Weil ich eben nicht überheblich mit mir umgegangen bin, sondern immer klar und dankbar. Mit Dankbarkeit hast du Haltung, da hast du Demut und dann helfen auch die Leute drumherum. Weil sie merken, der schaut nicht nur auf sich, der ist auch für uns da. Und so schließt sich der Kreis“, so Friedle.

Er sei aber auch gläubig, so DJ Ötzi: „Ich spreche mit ihm. Ich bitte nicht, sondern ich bin sehr dankbar und lerne mich dadurch mehr kennen. Ich bin dadurch mehr bei mir. Dann bist du viel mehr in deiner Kraft. Ich glaube, wenn du gute Sachen machst, auf andere Leute schaust, für sie da bist, dann darfst du, und so empfinde ich das, auch Erfolg haben. Der Erfolg kommt und geht, Glück kommt und geht. Eine komplizierte Geschichte, aber ich lebe das so.“

Früher, so berichtet der Sänger weiter, sei er in die Kirche gegangen, um seinen Glauben auszuleben, „jetzt gehe ich eher in den Wald. Manche Leute verstehen das, manche nicht, aber ich hole mir da die Kraft.“

