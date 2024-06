DJ Ötzis Absage an „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen: „Schaue mir das lieber im TV an“

„Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin…“ Es gibt wohl keinen Menschen im deutschsprachigen Raum, der an dieser Stelle nicht wie aus dem Effeff weitersingen könnte. Der „Anton“ ist Kult, und sein Erfinder – DJ Ötzi – ist es auch. Seit über 25 Jahren steht der Sänger, der mit echtem Namen Gerhard ‚Gerry‘ Friedle heißt, auf der Bühne.

Eine Konzertreihe, wie DJ Ötzi sie jedoch zum Ende des Jahres plant, gab es noch nie. Am 8. November 2024 spielt der sympathische Österreicher das erste Konzert seiner „Mountain Mania“-Tour in Köln. Wobei es eigentlich viel mehr wird, als bloß ein Konzert. Zusammen mit Kollegen wie Mickie Krause und Florian Silbereisen will Friedle das „Après Ski“-Gefühl auch ins Flachland transportieren. Eine Show wie ein Kurzurlaub in den Bergen. Apropos Urlaub – jetzt wo Flori mit ihm Après-Ski feiert, geht es für DJ Ötzi dann eigentlich auch mit seinem guten Freund auf Kreuzfahrt?

Keine „Traumschiff“-Kreuzfahrt mit DJ Ötzi

Unrealistisch, wie DJ Ötzi im Interview mit dieser Redaktion verrät. „Ich habe zu ihm gesagt, ich schaue mir das lieber im TV an. (lacht). Wenn das Traumschiff irgendwo steht, kann man darüber reden“, so der Sänger, er sei eher für die Berge zu begeistern.

Am Kapitän jedoch liegt es nicht, dass DJ Ötzi dem „Traumschiff“ fernbleiben will. „Er ist wie ein Bruder für mich“, sagt Friedle über seinen guten Freund Florian Silbereisen. Und weiter: „Ihr seht ihn als Moderator, ihr seht ihn als Schauspieler und ich sehe ihn als sehr coole Socke. Er hat sich enorm weiterentwickelt. Nicht nur von den Anzügen (lacht). Er hat die Chance, die er bekommen hat, genutzt. Und er ist einfach ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Freund, den ich an meiner Seite habe.“

Welch schöne Worte. Und so überrascht es auch nicht, dass DJ Ötzi und Florian Silbereisen mit Unterstützung von Mallorca-Barde Mickie Krause als Trio „MFG“ auf der Bühne stehen. Vielleicht dann ja auch schon wieder am Samstag (8. Juni 2024). Dann sehen wir alle drei nämlich beim „Schlagerbooom Open Air“ in Kitzbühel. Die ARD zeigt die Mega-Show um 20.15 Uhr live.