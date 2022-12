Disney+: Die schönsten Weihnachtsfilme – und ein Geheimtipp

Die Weihnachtssaison ist bekanntlich die Hochphase der Walt Disney Company. Keine andere Filmfabrik steht so sehr für das wohlige Gefühl der Feiertage, das Erfüllen von Wünschen sowie Nächstenliebe und den Zusammenhalt der Familie.

Bei Disney+ lassen sich gleich mehrere Weihnachtsfilme finden, die dir die Feiertage versüßen werden. Ob allein oder mit seinen Liebsten: Diese sechs Filme gehören zu Weihnachten wie die Geschenke unterm Tannenbaum.

Die schönsten Weihnachtsfilme von Disney+ im Überblick:

Die „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe

In „Kevin – Allein zu Haus“ muss ein Achtjähriger sein Haus gegen fiese Einbrecher verteidigen. Foto: IMAGO / Allstar

Was wäre Weihnachten ohne Kevin? Für viele Menschen gehört der Film aus dem Jahr 1990 längst zum Pflichtprogramm. Mit dem Weihnachtsstress der Familie McCallister kann sich wohl jeder von uns identifizieren. Die kitschige Weihnachtsdeko der US-Amerikaner lädt einen dennoch zum Träumen ein – bis zu dem Moment, als die tollpatschigen Einbrecher Harry und Marv versuchen, das Haus der Familie auszurauben. Wie gut, dass der achtjährige Kevin weiß, wie man mit solchen Gaunern umgeht.

Und auch die Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ aus dem Jahr 1992 hat Kultcharakter. Durch einen Irrtum landet der Schüler in New York, während der Rest seiner Familie nach Miami fliegt. Zu Kevins Glück hat er die Tasche seines Vaters mitsamt dessen Kreditkarte und Bargeld im Gepäck. Ohne zu zögern, nutzt er das Geld, um sich im Luxushotel „The Plaza“ einzunisten und New York zu erkunden. Dabei trifft er sogar wieder auf die Gauner Harry und Marv – und Donald Trump.

In den Jahren 1997, 2002, 2012 und 2021 sind weitere Fortsetzungen der Reihe erschienen. Sie haben jedoch nie an den Erfolg der ersten beiden Teile anknüpfen können. Alle Filme (bis auf „Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup“) findest du aktuell bei Disney+.

„Das Wunder von Manhattan“ (1994)

In „Das Wunder von Manhattan“ werden Kinderträume wahr. Foto: IMAGO / Allstar

Bei diesem Film muss wohl jeder einmal ein paar Tränchen verdrücken. Die Geschichte des liebenswürdigen Ersatz-Weihnachtsmanns im Cole’s Kaufhaus erwärmt einem wirklich das Herz. Er lässt die Wünsche der sechsjährigen Susan auf magische Weise in Erfüllung gehen.

Getragen wird die Geschichte vor allem von den Hauptdarstellern, dem Oscarpreisträger Richard Attenborough und „Matilda“-Star Mara Wilson. „Das Wunder von Manhattan“ lässt einen selbst als Erwachsener noch daran glauben, dass es den Weihnachtsmann wirklich geben kann.

„Die Familie Stone – Verloben verboten!“ (2005)

Du hast sicherlich noch nie ein solch chaotisches Weihnachten erlebt wie bei der „Familie Stone“. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Auch für die RomCom-Fans hat Disney+ den perfekten Streifen auf Lager. Die Stars der 2000er – darunter Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Diane Keaton, Luke Wilson und Elizabeth Reaser – nehmen die Zuschauer mit zu einer US-amerikanischen Familie, die gleich mehrere Hürden meistern muss.

Eine krebskranke Mutter, homophobe Aussagen am Esstisch, zahlreiche Tränenausbrüche, ein kaputter Wagen, eine Prügelei im Wohnzimmer und ein Ehemann, der sich in die Schwester seiner Verlobten verliebt: Das Fest der Familie Stone könnte nicht chaotischer sein – doch genau das macht den Film so nahbar.

„Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“ (2009)

Disney interpretiert die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens neu. Foto: ImageMovers

Sie ist ein wahrer Klassiker: die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die Erzählung vom grantigen und geizigen Geldverleiher Ebenzer Scrooge wurde bereits unzählige Male verfilmt. Disneys 3D-Version aus dem Jahr 2009 sticht dabei jedoch klar hervor.

Neben der rührenden Geschichte des alten Mannes, der eines Nachts von drei Geistern heimgesucht wird, die ihm dazu verhelfen, sein Leben zu ändern, begeistert der Film vor allem mit nie langweilig werdenden Animationen. Bei den Kamera-Stürzen während Scrooges Flügen macht es einfach Spaß zuzugucken. Die besinnliche Musik und malerische Kulisse runden das Fantasy-Abenteuer ab.

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (1994)

Im Jahr 1994 ernennt Disney den Schauspieler Tim Allen (l.) zum neuen Weihnachtsmann. Foto: Disney

Ein Weihnachten ohne Tim Allen als „Santa Claus“? Das ist für viele Menschen kaum noch vorstellbar. Über drei Filme hinweg verkörpert der „Hör mal, wer da hämmert“-Star die Rolle des Familienvaters Scott Calvin, der unfreiwillig zum neuen Weihnachtsmann ernannt wird. Der erste Film aus dem Jahr 1994 gilt jedoch bis heute unangefochten als der Lieblingsteil der Zuschauer.

Und weil die Fans gar nicht genug bekommen können von dem herrlich sympathischen Nachfolger des Weihnachtsmannes, gibt es jetzt sogar eine Serie zu den Filmen. Seit November 2022 ist die „Santa Clause“-Serie mit Tim Allen in der Hauptrolle exklusiv bei Disney+ abrufbar. Hier macht sich Scott auf die Suche nach einem Ersatz-Weihnachtsmann, da ihm bewusst wird, dass er diesen Job nicht für immer ausüben kann.

Weitere News:

Geheimtipp: „The Guardians of the Galaxy Holiday Special“ (2022)

Marvel-Fans können jetzt mit den Guardians gemeinsam Weihnachten feiern. Foto: Disney

Vor allem Marvel-Fans kommen dieses Jahr besonders auf ihre Kosten. Disney+ hat ein Weihnachtsspecial der „Guardians of the Galaxy“ veröffentlicht, das den Spirit der beiden Hauptfilme hervorragend aufnimmt. Fünf Jahre nach dem zweiten Teil bekommen die Fans endlich Nachschub von ihren Lieblings-Weltraumhelden. Im „Holiday Special“ macht sich die Crew rund um den „Star-Lord“ auf die Suche nach einem passenden Geschenk für ihren Anführer. Sie einigen sich darauf, seinen Kindheitshelden Kevin Bacon in ihre Stadt namens „Knowhere“ zu holen – doch das ist leichter gesagt als getan.

Wer sich für die Fantasy-Welt öffnen kann, dem ist hier eine große Portion Entertainment, einige ohrwurmreife Songs, zahlreiche Lacher und eine grenzenlos kreative Kulisse garantiert. Um Gefallen an dem 44-minütigen Weihnachtsspecial zu finden, muss man nicht einmal vertraut sein mit der Welt der Comicfiguren.