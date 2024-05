Kate Middleton und Prinz William: Brechen sie mit einer Tradition?

Es sind harte Zeiten für Kate Middleton und ihre Familie. Aufgrund ihrer Krebs-Diagnose befindet sich die Ehefrau von Prinz William aktuell in Behandlung. Die dreifache Mutter teilte diese traurige Nachricht höchstpersönlich per Video mit der Welt. Danach war Funkstille.

Wie lange sie von der Bildfläche verschwunden sein wird, ist bisher noch unklar. Doch könnte sich das nun ändern? Um eine lange Tradition zu wahren, müsste Kate Middleton ein Lebenszeichen von sich geben.

Kate Middleton und Prinz William feiern Hochzeitstag

Es war wohl DIE Märchenhochzeit schlechthin: Prinz William und Kate Middleton ließen am 29. April 2011 die Herzen von Millionen Royals-Fans höherschlagen. Seither pflegen die beiden eine schöne Tradition, die sie nie vernachlässigt haben. So erscheint jedes Jahr ein neues Foto von den Royals auf ihren Social-Media-Kanälen.

Im letzten Jahr gab es beispielsweise einen Schnappschuss von einer Fahrradtour der beiden. Dort stehen sie Arm in Arm neben ihren Bikes und lächeln glücklich in die Kamera. Viele Fans fürchten allerdings, dass das Paar in diesem Jahr mit dieser Tradition brechen könnte.

Fällt die Tradition dieses Jahr ins Wasser?

Angesichts der Tatsache, dass sich Kate Middleton aktuell einer Chemotherapie befindet, könnte das Ehepaar sich eher zurückhalten und kein Foto veröffentlichen. Andererseits könnten sie aber auch ein Statement setzen und der Welt zeigen, dass keine Krankheit der Welt sie trennen kann.

Laut dem „Mirror“ wird das Ehepaar diesen besonderen Tag im Privaten verbringen. Höchstwahrscheinlich werden auch die drei Kinder bei ihnen sein. Bleibt also abzuwarten, ob der Thronfolger und seine Frau angesichts der Umstände mit der Tradition brechen oder nicht…