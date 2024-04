Kate Middleton: Ungewöhnliches Hobby – Prinz William erklärt sie für verrückt

Kate Middleton kämpft momentan tapfer gegen den Krebs, doch die Prinzessin von Wales lässt sich nicht von der Diagnose bremsen. Vor ihrer Krankheit hielt sie an einem besonderen Hobby fest, das selbst ihren Ehemann Prinz William zum Staunen brachte.

Kate Middleton: So bizarr genießt sie ihr Hobby

Sportlich wie immer hat Kate Middleton eine Leidenschaft, die jenseits des Gewöhnlichen liegt und selbst ihren königlichen Gatten zum Stirnrunzeln bringt. In Mike Tindalls Podcast „The Good, The Bad and The Rugby“ plauderte sie im Herbst 2023 fröhlich über ihre ungewöhnliche Vorliebe, die sie sogar im Dunkeln ausübt, wie der britische „Mirror“ berichtete.

Kate offenbarte, dass sie das Kaltwasserschwimmen „absolut liebt“, egal ob bei strömendem Regen oder in der finstersten Nacht. Sie schwärmt von den gesundheitlichen Vorzügen dieser Aktivität und lachte gegenüber Tindall darüber, wie Prinz William sie für „verrückt“ erklärt, wenn sie sich trotz widriger Bedingungen ins kalte Nass stürzt.

Kate Middleton: Familie teilt Leidenschaft

Kate Middletons Begeisterung für das Wasser begann schon in jungen Jahren. 2015 offenbarte sie, dass sie eine Qualifikation zur Sporttaucherin besitzt. Mit Stolz präsentierte Kate den Titel „Advanced Open Water Diver.“ Damit kann sie bis zu 30 Meter tief tauchen und sich in den Unterwasserwelten verlieren, die nur wenige erleben dürfen.

Die königliche Familie teilt Kates Leidenschaft zum Schwimmen. Prinz William, selbst ein erfahrener Taucher und Präsident des British Sub-Aqua Club, hofft, dass auch seine Kinder eines Tages die Wunder der Unterwasserwelt erkunden werden. Im selben Jahr sprach William über seine eigene Leidenschaft und gab zu, dass er hoffte, Prinz George würde in seine Fußstapfen treten. „Ich hoffe, dass mein Sohn George eines Tages auch die Wunder erleben wird, die Schnorcheln und Tauchen zu bieten haben.“

Kate Middleton stellte sich bereits fünf herausfordernde Tauchgängen. Von ihrer mutigen Abenteuerlust wird die Prinzessin von Wales hoffentlich auch für ihre Genesung Gebrauch machen können.