Disney+: „Star Wars“ schreibt Geschichte – mit nur einem einzigen Wort

Diese Szene haben sich einige Zuschauer bei Disney+ sicherlich mehr als nur einmal angesehen. In einer neuen Folge der Serie „Andor“, die im „Star Wars“-Universum spielt, ist ein Wort zu hören, dass es so definitiv noch nie in der Geschichte der Skywalker-Familie gegeben hat.

Mit einem einzigen Wort scheint Disney+ das sonst so familienfreundliche Setting der „Star Wars“-Reihe zu durchbrechen.

Disney+ bricht Tabu: In „Andor“ wird erstmals geflucht

In den „Star Wars“-Filmen und Serien gibt es für gewöhnlich keine anstößigen Inhalte. Bei den Kämpfen mit Lichtschwertern spritzt kein Blut und auch nach Sexszenen sucht man in dem Franchise vergeblich.

Die Figuren von George Lucas fluchen nicht einmal – bis jetzt zumindest. In Folge 3 von „Andor“, der neuen Serie bei Disney+, rutscht einem Darsteller nun doch tatsächlich ein Schimpfwort heraus.

In der neuen „Star Wars“-Serie „Andor“ kommt es zu einem Novum. Foto: Lucasfilm

Zum ersten Mal in der Geschichte von „Star Wars“ ist in „Andor“ das Wort „shit (dt.: Scheiße)“ zu hören. Es handelt sich dabei um den wohl explizitesten Ausdruck, der jemals in der weit, weit entfernten Galaxie auf dem Bildschirm verwendet worden ist.

Die chronologische Reihenfolge der „Star Wars“-Filme:

„Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung“ (1999)

„Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger“ (2002)

„Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“ (2005)

„Solo: A Star Wars Story“ (2018)

„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

„Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung“ (1977)

„Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

„Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

„Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht“ (2015)

„Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi“ (2017)

„Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Disney+ lässt „Star Wars“-Figur schimpfen: Ausgerechnet einem Polizisten rutscht das böse Wort heraus

Der Ausdruck fällt während der Mission der Pre-Mor Authority alias der Polizei, als sie gerade versuchen, die Hauptfigur Cassian Andor zu verhaften. Als sich die Lage zuspitzt und den Behörden klar wird, dass sie keine Chance mehr haben, platzt es aus Sergeant Linus Mosk: „Scheiße, wir werden belagert.“

Im Netz zeigen sich einige Fans sichtlich perplex von diesem Ausdruck, wie zahlreiche Tweets beweisen:

„Ist das das erste Schimpfwort in ganz ‚Star Wars‘?!“

„Das kann auf keinen Fall eine Zeile in einer ‚Star Wars‘-Serie sein!“

„Ich kann meine Figuren in meiner Fan-Fiction endlich fluchen lassen!“

„Hier wurde Geschichte geschrieben.“

Bis zu dieser Szene sind innerhalb des Universums nur Worte wie „verdammt“, „Hölle“ oder „Bastard“ gefallen, wie das Filme-Portal „The Direct“ berichtet. Um explizite Fluchwörter haben die Produzenten stets einen Bogen gemacht.

