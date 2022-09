Disney+: Harry-Potter-Star in der Fortsetzung DIESES Filmklassikers zu sehen – Fans sind begeistert

Ende November ist es endlich soweit. Nach knapp 34 Jahren könne sich zumindest die Abonnenten von Disney+ auf die Fortsetzung eines besonderen Filmklassikers aus den 80er-Jahren freuen.

Der Streamingdienstanbieter Disney+ veröffentlichte kürzlich den ersten Trailer. Anders als der Kultfilm, wird die Geschichte aber in Form einer Serie weitererzählt. In der Hauptrolle sehen die Zuschauer ein bekanntes Gesicht aus der Harry-Potter-Filmreihe.

Disney+ produziert Fortsetzung des Filmklassikers „Willow“

Die Handlung der neuen Serie erinnert stark an den Filmklassiker „Willow“. Auch in der Neuauflage muss der gleichnamige Zwerg gespielt von Warwick Davis neue Abenteuer bestreiten. Als der Prinz des Königreiches plötzlich spurlos verschwindet, macht sie Willow auf die Suche nach ihm. Auf seiner spannenden Reise muss er seinen Mut unter Beweis stellen und trifft auf verschiedene Gegner und Widersacher.

Bei der Besetzung der neuen Serie setzen die Macher auf bekannte Gesichter. Vor allem der Schauspieler der Hauptrolle löst bei vielen Fans nostalgische Gefühle aus.

Disney+ holt Harry Potter Star Warwick Davis zurück

Der Schauspieler Warwick Davis kommt auch bei der Serie zurück vor die Kamera. Als „Willow“ begeisterte er bereits vor 34 Jahren die Zuschauer auf den Kinoleinwänden. In der Zwischenzeit arbeitete der Schauspieler aber auch an anderen Kult-Filmen mit. In der Harry-Potter-Filme spielt er den kleinwüchsigen Professor Filius Flitwick.

Für die Fans ein absolutes Serien-Highlight. Auf Twitter sprechen einige Fans sogar schon davon, dass die neue Mystery-Serie den anderen aktuellen Formaten, wie „House of the Dragon“ bei Sky und „Rings of Power“ auf Amazon Prime Konkurrenz machen könnte. Ab dem 30. November wird „Willow“ bei Disney+ im Programm verfügbar sein.

